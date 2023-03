Hemer: Landesregierung stoppt Weiterbau-Planungen A 46

Hemer/Iserlohn. Die NRW-Landesregierung will den Weiterbau der A46 von Hemer nach Neheim nicht mehr vorantreiben.

Die Landesregierung hat die Planungen für den Weiterbau der Autobahn 46 von Hemer nach Neheim gestoppt. Das bestätigt das Verkehrsministerium auf Anfrage des Iserlohner Kreisanzeigers.

„Die Landesregierung setzt seit dem Regierungswechsel verstärkt auf Erhalt/Sanierung vor Neubau/Ausbau. Minister Oliver Krischer hat in diesem Zusammenhang auch immer wieder den Bundesverkehrsminister zu einer Kehrtwende in seinen Ausbauplänen aufgefordert“, heißt es in der Antwort. Statt Ausbau der Autobahnen, müsse der Erhalt der Straßen- und Brückeninfrastruktur mehr Priorität erhalten, weil weder die personellen Fachkräfte noch die finanziellen Mittel für die Pläne des Bundesverkehrsministers zur Verfügung stünden.

Mangel an regionalem Konsens

„Vor dem Hintergrund der knappen personellen Ressourcen des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen entschieden, die Planungen der A 46 / B 7 AS Hemer bis Arnsberg-Neheim nicht mehr weiter voranzutreiben. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die mit dem Vorhaben einhergehenden Eingriffe als überdurchschnittlich hoch zu bewerten sind und es an einem regionalen Konsens mangelt“, so das Ministerium.

In diesem Suchraum für die Autobahn A 46 wurden ein Jahr lang Untersuchungen durchgeführt. Foto: Autobahn Westfalen / WP Sundern

Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer zeigt sich in einer ersten Reaktion überrascht und bemängelt die Kommunikation. Von einer derartigen Entscheidung habe die Stadtverwaltung bislang nichts erfahren.

+++ Auch interessant: Hemeraner demonstrieren gegen A46-Weiterbau +++

Der Rat der Gemeinde Ense hat in der vergangenen Woche den Bau der A46/B7n abgelehnt. Ense ist damit nach Arnsberg bereits die zweite Kommune, die sich innerhalb weniger Wochen eindeutig gegen die geplante Autobahn ausgesprochen hat. Und auch in Wickede zeichnet sich ab, dass es keine Mehrheit mehr für eine weitere Autobahn auf dem eigenen Stadtgebiet geben wird. Ein entsprechender Beschluss des Rates ist für eine der nächsten Sitzungen vorgesehen.

+++ Lesen Sie auch: Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer