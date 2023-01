Hemer-Landhausen: Polizei kontrolliert 405 Fahrzeuge

Landhausen. Bei Kontrollen der Geschwindigkeit der Polizei am Samstag an der Landhauser Heide in Hemer gibt es vier Anzeigen.

Die Polizei hat am Samstag in Landhausen an der Landhauser Heide von 11.30 bis 13.45 Uhr geblitzt. Per Radarmessung wurden 405 Fahrzeuge gemessen.

Es gab vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 24 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld bezahlen. Der höchste Messwert lag bei 86 km/h bei erlaubten 60 bei km/h außerhalb einer geschlossenen Ortschaft.

