Hemer: Laufender Einsatz für „Flaschenkinder“ und Ukraine

Hemer. Axel Stüken und Dieter Knoblich organisieren den „Help Stairs Run“ in Hemer. Mit dem Sponsorenlauf wird auch ein Ukraine-Projekt unterstützt.

Laufen ist seine große Leidenschaft, und wenn er damit noch einen guten Zweck unterstützen kann, steigert es seine Motivation noch mehr. Axel Stüken ist hauptamtlicher Feuerwehrmann in Menden und Organisator des ersten „Help Stairs Run“ im Sauerlandpark. Der Benefiz-Treppenlauf findet am Sonntag, 12. März, statt: Axel Stüken hofft auf zahlreiche Anmeldungen, denn je mehr Teilnehmer, umso mehr Geld klingelt es in der Kasse. Zwischen 10 und 13 Uhr können die Läuferinnen und Läufer ihre Runden drehen und vom Publikum feiern lassen.

Auf Helgoland über 11.000 Euro erlaufen

Der Hemeraner hat im April 2022 unter dem Motto „Hilfe für die Ukraine“ am ersten Helgoländer Treppenlauf teilgenommen und dabei ein stolzes Ergebnis erzielt. Er hat im Vorfeld nämlich dermaßen die Werbetrommel für sich und seinen Start beim Benefizlauf gerührt, dass er am Ende über 11.000 Euro als Spende beisteuern konnte. Und so entwickelte Axel Stüken die Idee, eine ähnliche Aktion in der Region zu starten. „Ich möchte Menschen zusammen und für den guten Zweck in Bewegung bringen“, so Stüken, der sich freut, dass er als starken Partner an seiner Seite den Sauerlandpark gewinnen konnte. Zudem sei er überglücklich, dass er bei der Organisation auf den erfahrenen Dieter Knoblich setzen kann, so der 51-Jährige.

+++ Lesen Sie auch: Straßenbeleuchtung in der Becke ausgefallen +++

Erlös für den Verein „Flaschenkinder“ und ukrainische Stadt Romny

Der Erlös des „Help Stairs Runs“ wird zweigeteilt und kommt zum einen dem Verein „Flaschenkinder“ Iserlohn zu Gute, damit die Kinder abseits von alltäglichen Herausforderungen in sorgenfreier Atmosphäre neue Kraft und Lebensfreude schöpfen können. Des Weiteren soll den Menschen in der nordostukrainischen Stadt Romny auf unbürokratische Weise geholfen werden. In dieser Stadt hat die Mendenerin Olena Krochek, die für den evangelischen Kirchenkreis Lendringsen und die Stadt Menden ehrenamtlich engagiert ist, ihre Wurzeln. „Mit unseren Spenden soll dort mit Dingen des täglichen Bedarfs geholfen werden. Darüber hinaus möchten wir zusätzlich Kindern zum Osterfest mit einer Geschenketüte eine Freude bereiten“, so Axel Stüken. Für ihn ist der „Help Stairs Run“ eine absolute Herzensangelegenheit. „Wenn man selbst mit Menschen aus der Ukraine spricht, wird man noch mal ganz anders berührt“!

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer gibt es hier +++

In Feuerwehr-Montur auf die Strecke

Zwei, die sich für den Lauf Großes vorgenommen haben, sind die beiden Freiwilligen Feuerwehrmänner Bastian-Jendrik Rus (27) und Lars Engert (32). „Wir wollen in kompletter Feuerwehr-Ausrüstung den Lauf absolvieren. Wenn dann, richtig“, so „Basti“ Rus. Eine Runde hat 620 Meter und 178 Treppenstufen. Wer die beiden als Sponsor unterstützen möchte, kann sich unter 0152/58444125 (Lars) oder 0160/99485217 (Basti) melden.

Wer ebenfalls an diesem Benefiz-Lauf im Sauerlandpark teilnehmen möchte, kann sich auf der Website www.help-stairs-run.de informieren. Dort kann man sich auch anmelden.

Spendenkonto: Stadt Menden, Sparkasse Märkisches Sauerland , IBAN: DE25 4455 1210 1800 0160 63, Verwendungszweck: „Spendenlauf 2023“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer