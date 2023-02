Hemer: Lebensqualität trotz Arthrose behalten

Erbsensuppe und Gesundheit: Sören Tillmann, Geschäftsführer von MediVital, und Chefarzt Dr. Mevait Arapi freuten sich über reges Interesse am Arthrose-Vortrag.

Hemer. Dr. Mevait Arapi referierte im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ über Arthrose

Arthrose ist eine Krankheit, die immer mehr Menschen betrifft, mitunter große Schmerzen bereitet und die Lebensqualität beeinträchtigt. Im Rahmen der Vortragsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ referierte Dr. Mevait Arapi, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der Stadtklinik Hemer, am vergangenen Samstag im MediVital Hemer über das Krankheitsbild und dessen Behandlungsmöglichkeiten. Über 80 Gäste hatte die Gemeinschaftsveranstaltung unserer Zeitung, der DAK Iserlohn und des MediVital angelockt.

Die Reihe „Erbsensuppe und Gesundheit“ hatte wieder zahlreiche Gäste angelockt. Foto: Carmen Ahlers

Schmerz ist ein Warnsignal

„Arthrose – ich vergleiche es mit einem Autoreifen: Das was weg, ist weg“, sagte Dr. Arapi. Der Schmerz sei ein Warnsignal und man müsse dann sehen, was man tun könne. Anhand verschiedener Bilder demonstrierte der Orthopäde, wie sich die Arthrose an verschiedenen Gelenken darstellt und welche Behandlungsmöglichkeiten sich ergeben. Auch verschiedene Ursachen der Arthrose waren Thema: Unter anderem können Gicht, falsche Ernährung, Übergewicht, aber auch Traumata oder Mikrotraumata wie Unfälle ausschlaggebend für eine Arthrose sein.

+++ Lesen Sie auch: 10.000 Euro aus Hemer für Erdbebenopfer +++

Richtige Diagnose ein Muss für weitere Behandlung

Die richtige Diagnose sei sehr wichtig für die weitere Behandlung. „Die Anamnese ist ein wichtiger Baustein der Diagnostik“, so Dr. Arapi, „man muss als Arzt immer ein Gefühl für das Gelenk bekommen: Es sind so viele Bausteine, die man untersuchen muss“.

Knorpel verschleißt an den Gelenken

Bei einer Arthrose verschleißt der Knorpel an den Gelenken. Er ist eine Schutzschicht, die sich zwischen den beiden Knochenenden befindet, und verhindert, dass die Knochen aufeinander reiben. Durch Abnutzung, falsche Belastung und aus anderen Gründen kann der Knorpel Schaden nehmen. Dem Hemeraner Chefarzt sei das Röntgen oft wichtiger als das MRT oder das CT, weil die Bilder bei der fortgeschrittenen Arthrose viel aussagekräftiger seien als ein MRT. Auch die Arthroskopie gehöre zur Diagnostik, so der Arzt. Es seien viele Bausteine zur richtigen Diagnose.

Zudem stellte der Chefarzt die verschiedenen Therapiemöglichkeiten dar.

Verschiedene Therapiemöglichkeiten

Da gibt es zum Beispiel konservative und minimalinvasive und offene Therapiemöglichkeiten und letztendlich den Gelenkersatz. Bei der konservativen Möglichkeit gehe es zunächst um die Ursachenforschung und dann um die passende Behandlung zum Beispiel mit entzündungshemmenden Medikamenten und Krankengymnastik. „Die Physiotherapie gehört immer dazu“, betonte Dr. Mevait Arapi. Es brauche auch Übungen, die zu Hause gemacht werden können: „Mit zweimal Physiotherapie ist es nicht getan!“ Er zeigte umfassend alle Möglichkeiten auf, erklärte auch die Hyaluron- und die Bluttherapie.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer lesen Sie hier +++

Vorgehensweise bei den Operationen

Aber auch die Vorgehensweisen bei Operationen stellte der Mediziner vor. Generell riet er aber den Gästen, auf ihren Körper zu hören. Wenn es Probleme mit den Gelenken gebe, solle man den Weg zum Arzt nicht scheuen, um die Lebensqualität nicht zu beeinträchtigen.

Dr. Arapi nahm sich im Anschluss seines Vortrags Zeit, Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer zu beantworten. Viele von ihnen sind von Arthrose betroffen und freuten sich über den wertvollen Austausch mit dem Experten.

Dr. Arapi beantwortete die Fragen der Gäste. Foto: Carmen Ahlers

Zudem stärkten sich die Gäste vor dem Heimweg mit Hühnersuppe, die dieses Mal die Erbsensuppe ersetzte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer