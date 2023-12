Hemer: Letztes Adventsfenster stimmt aufs Fest ein

Landhausen Einen Blick auf den geschmückten Tannenbaum konnten die Gäste des 23. Adventsfensters bei Familie Bodenstein werfen.

Ein Blick auf den geschmückten Weihnachtsbaum bot das letzte der 23 Adventsfenster am Samstagabend bei Familie Bodenstein in Landhausen. Geschichten, Lieder sowie Punsch zum Aufwärmen und geschmierte Brote zur Stärkung sorgten für Gemütlichkeit. Trotz Regen waren neun Leute anwesend – im Durchschnitt waren etwa acht bis 20 Personen vor Ort, wie in der kleinen Runde zu hören war. Eine Ausnahme mit höherem Andrang war zum Beispiel das Adventsfenster an der Wulfertschule.

Fast könnte man das letzte Adventsfenster in zwei Orte aufteilen. Eine kleine Meditation, eine Geschichte und Lieder standen im Garten der Familie auf dem Programm. Als dann schließlich die Rollläden hochgezogen wurden, konnten die Gäste des 23. Adventsfenster einen wunderbaren Blick auf den geschmückten Baum der Familie Bodenstein werfen. Später ging es in die ebenfalls geschmückte Garage, um sich vor dem Regen zu schützen. Dort konnten sich die Gäste mit Punsch aufwärmen und gesellig miteinander ins Gespräch kommen.

Die Aktion der Adventsfenster gibt es seit 2007. Auch für den Dezember 2024 können sich Interessierte schon melden – bei Jörg Traut unter 02372/75178 oder unter ulriketraut@gmx.de.

