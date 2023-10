Hemer: Letzte Lesung vor dem Umzug der Bücherei

Hemer. Vor dem Umzug der Stadtbücherei in Hemer lädt der Buchladen zu einer Lesung ein. Titus Müller ist zu Gast.

Unter dem Motto „Goodbye Bücherei“ veranstaltet der Buchladen am neuen Markt in Hemer am Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr eine Lesung mit dem Autoren Titus Müller in der Stadtbücherei. Die Lesung ist ein Abschiedsgeschenk des Buchladens an die benachbarte Stadtbücherei, die bekanntlich für den großen Umbau zum Ende des Jahres aus der Stadtmitte in den Nelkenweg 3 am Sauerlandpark umziehen wird. Vor dem Umbau wird nun ein letztes Mal ein Autor in diesem denkmalgeschützten Gebäude zu Gast sein.

Titus Müller ist den Hemeranern kein Unbekannter und liest aus seinem aktuellen Buch „Der letzte Auftrag“, in dem die ehemalige Spionin Ria Nachtmann sich 1989 den aktuellen Verwicklungen nicht entziehen kann. Dabei kommen auch die beiden vorherigen Romane der Trilogie um Ria Nachtmann, nämlich „Die Spionin“ und „Das zweite Geheimnis“ zur Sprache. Titus Müller schildert mit dieser Trilogie ein historisches Bild der DDR vom Mauerbau 1961 bis zum Fall der Mauer 1989. „Wer Titus Müller kennt, weiß, dass er auch live ein brillanter Erzähler ist, der seine Zuhörer in den Bann ziehen kann“, heißt es vom Veranstalter.

Der Eintritt (mit Getränk) beträgt zwölf Euro. Karten gibt es im Buchladen am neuen Markt an der Hauptstraße 193, Infos unter 02372/509393.

