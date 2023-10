Hemer: Letztes „Dagobert-Schwimmen“ im Hademarebad

Hemer. Schwimmer und Sponsoren unterstützen die Bäder. 25 Stunden lang herrscht Betrieb im Becken des Hemeraner Hallenbades.

Das Hademarebad bleibt noch eine Wintersaison in Betrieb, einen Abschied gibt es aber bereits. Das sechste „Dagobert-Schwimmen“ der heimischen Schwimmvereine wird zugleich das letzte im alten Hallenbad sein. Nach der Corona-Zwangspause findet das 25-Stunden-Sponsoren-Schwimmen am kommenden Wochenende statt.

Das letzte Sponsoren-Schwimmen fand 2019 statt. Insgesamt legten die 147 Teilnehmer 356 Kilometer oder 14.240 Bahnen zurück. Auf große Resonanz hoffen die DLRG Hemer, der Schwimmverein und die Behindertensportgemeinschaft bei der Neuauflage am Samstag, 28. Oktober. Um 13 Uhr fällt der Startschuss. Von da an wird durch die Zeitumstellung 25 Stunden lang bis um 13 Uhr am Sonntag geschwommen, wobei immer mindestens ein Schwimmer seine Bahnen zieht. Mitmachen kann jeder, wann und so lange er will.

Pokale für eifrige Schwimmer

Dafür suchen sich die Teilnehmer Sponsoren, die die Schwimmkraft ihres Teilnehmers unterstützen. Das können Familienmitglieder sein, aber es kommen auch Unternehmen in Frage,die sich für den guten Zweck stark machen möchten. Jeder Euro zählt. Selbstverständlich können Pausen gemacht werden, am Ende werden alle Bahnen zusammengezählt und die Gesamtstrecke errechnet. Die fleißigsten Schwimmer erwarten 16 Pokale, die in den verschiedenen Altersklassen vergeben werden. Zudem werden drei Bürgermeisterpokale für die beste Sponsorenleistung überreicht. In der Stunde der Zeitumstellung bekommen alle Teilnehmer, die mindestens 1000 Meter schwimmen, eine Flasche Sekt.

Unterstützt wird das Sponsoren-Schwimmen durch die Stadtwerke Hemer und die Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden. Der Erlös ist für den Erhalt und die Unterstützung der Hemeraner Bäderlandschaft (Hallen- und Freibad) gedacht. Zum Rahmenprogramm gehören Aqua-Gymnastik, Sprungwettbewerb und Schnuppertauchen.

