Hemer: Liedermacher Andi Weiss überzeugt in der Ebbergkirche

Der Sänger Andi Weiss gastierte am Donnerstag mit seinem Programm „Gib alles – nur nicht auf!“ in der Ebbergkirche.

Hemer. Liedermacher, Autor und Logotherapeut Andi Weiss war in der Ebbergkirche in Hemer zu Gast. Der Abend ließ an Herbert Grönemeyer erinnern.

„Meine Lieder und Geschichten sind für alle, die sich im Leben eine blutige Nase geholt haben.“ Ein Abend mit dem Liedermacher, Autor und Logotherapeut Andi Weiss ist etwas ganz besonderes. Wer gestresst, unruhig und unkonzentriert seine Konzerte besucht, der spürt recht schnell, dass er zur Ruhe kommt und abschalten kann. Der 45-Jährige gastierte am Donnerstag mit seinem Programm „Gib alles, nur nicht auf“ in der Ebbergkirche. Dazu hatte die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hemer eingeladen.

Lesen Sie auch:Hemer: Hoher Andrang auf den Martinsumzug in Apricke

Andi Weiss ist durchaus als Prediger zu verstehen, der seine Botschaften in wunderbaren Texten und Melodien verbreitet. Dafür benötigt wer keine großen Massenveranstaltungen wie der amerikanische Erweckungsprediger Billy Graham in den 60er- und 70er-Jahren. Andi Weiss benötigt dafür nur ein Keyboard und seine Stimme. Wer die Augen schließt fühlt sich schnell an Herbert Grönemeyer erinnert, denn die Stimme von Andi Weiss kommt der des „Bochum“-Komponisten sehr nahe. Besonders das erste Lied des Abends: „Gib alles“ klingt wie die Herbie-Ballade „Der Weg“.

Andi Weiss spricht über aktuelle Herausforderungen

Andi Weiss hilft als Logotherapeut den Menschen, ihren eigenen Weg zu finden, neu zu denken und neu zu empfinden, er unterstützt sie Blockaden zu lösen und Spannungen abzubauen. So sind auch seine Songs, es sind „Mutmach-Lieder“, „Seelentröster“ und „Wohlfühlballaden“. Weiss spricht von den Menschen, die durch die Corona-Pandemie an den Rand des Ruins gebracht wurden, die nahe Verwandte verloren haben, die in Krankenhäusern, auf Pflegestationen oder in Altenheimen als Schwestern und Pfleger über sich hinausgewachsen sind. Sie alle haben trotzdem den Mut nicht verloren.

Lesen Sie auch:Hemer: So viele Paare beim Papa-Tochter-Tanz wie noch nie

Auch diese Geschichten verarbeitet er in seinem Liedern, die Titel tragen wie „Weil immer was geht“, „Du bist der Vogel, der im Dunklen singt“ oder „Morgen ist jetzt“. Viel zu schnell ging der Abend mit dem sympathischen Sänger vorbei, gerne hätte das Publikum ihm noch länger zugehört. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden nach dem Konzert vermutlich noch länger von seinen positiven Botschaften zehren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer