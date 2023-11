Hemer: Lokalpolitiker Ingo Nix stirbt im Alter von 79 Jahren

Hemer Bis zuletzt hat sich der ehemalige CDU-Ratsherr für seinen Stadtverband, seine Stadt und den Sauerlandpark eingesetzt.

18 Jahre lang hat sich Ingo Nix aktiv in der Politik der Stadt Hemer engagiert. Von 2002 bis 2004 war er sachkundiger Bürger, von 2004 bis 2020 Mitglied im Rat der Stadt. Eine Herzensangelegenheit war für ihn der Sauerlandpark. Vermisst wird er aber auch als Ehemann, Vater und dreifacher Großvater.

„Herr Nix war in der CDU sehr aktiv und herzensgut. Er war immer sachlich und mit vollem Herzen für die Stadt Hemer und den Sauerlandpark aktiv“, drückt Bürgermeister Christian Schweitzer seine Trauer aus. Ein langer Weg und eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Verstorbenen. Elf Jahre lang war Ingo Nix Vorsitzender des Betriebsausschusses.

Sympathieträger über Parteigrenzen hinweg

„Die Nachricht seines Todes hat in der CDU große Betroffenheit hervorgerufen, war doch Ingo Nix bis zuletzt ein fester Bestandteil der Partei“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Gropengießer. Beim politischen Handeln habe er stets die Sache in den Vordergrund gestellt. Seine Gremienarbeit habe Maßstäbe gesetzt. Auch über Parteigrenzen hinaus sei Nix ein Sympathieträger mit seinem liebevollen Charakter und seiner verbindlichen Art gewesen.

Lange Jahre war er auch Mitglied im Aufsichtsrat des Sauerlandparks. „Er hat den Park sehr intensiv begleitet“, heißt es von Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski. Landesgartenschau und Sauerlandpark seien eine Herzensangelegenheit für ihn gewesen. Bei seiner Arbeit im Aufsichtsrat habe er sich nie persönlich in den Vordergrund gestellt. „Seine Gedanken kreisten stets um das Wohl des Parks und der Menschen, die ihn nutzten“, so Bielawski weiter.

Ingenieur bei der Firma Sundwig GmbH

Geboren wurde Nix Jahr 1944 in Hagenburg am Steinhuder Meer. Seit 1963 wohnt er in Hemer. Dort hat er auch seine Frau kennengelernt. Von 1966 bis zum Ruhestand 2005 arbeitete er als Diplomingenieur bei der Firma Sundwig GmbH. In seiner 39-jährigen Tätigkeit für das Unternehmen war er auch weltweit tätig.

Neben der Politik hat er sich auch in mehreren Vereinen und Institutionen engagiert. Er war Mitglied im Bürger- und Heimatverein Hemer, im Verkehrsverein Hemer, Mitglied im Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Hemer und im Stahlinstitut VDEh (Verein Deutscher Eisenhüttenleute). Außerdem war er Schöffe beim Amtsgericht Iserlohn.

