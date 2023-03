Hemer: Mann (31) entblößt sich an der Hauptstraße vor Frauen

Hemer. In Hemer entblößte sich ein Mann mehrfach vor Frauen und flüchtete anschließend in eine Spielhalle, wo er ebenfalls auffällig war.

Ein 31-jähriger Mann hat sich am Freitag gegen 22.30 Uhr an der Hauptstraße in Hemerentblößt und mehreren Frauen gezeigt. Eine Gruppe von Frauen kam aus einem Restaurant. Auf einem Parkplatz an der Ecke Hauptstraße/Parkstraße folgte ihnen ein Mann, stellte sich mit geöffneter Hose vor sie, spielte mit seinen Geschlechtsteil und faselte etwas von „Sex“. Danach flüchtete er in eine Spielhalle.

Die Frauen informierten die Polizei. Auch in der Spielhalle zeigte der Mann der weiblichen Aufsicht sein Geschlechtsteil und floh weiter. Er wurde einige Zeit später von Passanten auf dem Bürgersteig an der Mendener Straße gefunden, wo er vor einem Stromkasten kniete. Die Polizeibeamten nahmen den sehr verwirrt wirkenden Mann zur Identitätsfeststellung mit zur Wache. Ordnungsamt und ein Arzt ordneten eine Unterbringung nach PsychKG in einem Krankenhaus an. Ein Krankenwagen brachte ihn in die Klinik.

