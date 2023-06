Hemer: Mann bestiehlt 83-Jährige beim Warten auf den Bus

Hemer. Einer 83-Jährigen ist in Hemer beim Warten auf den Bus das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden. Die Polizei sucht jetzt den Täter.

Eine 83-Jährige ist am Dienstag an der Bushaltestelle „Auf dem Hammer“ in Hemer bestohlen worden. Das berichtet die Polizei, die jetzt Zeugen sucht, am Mittwoch.

Als sie um 16.38 Uhr in die Buslinie 1 einsteigen wollte, stellte sich ein Mann dicht neben sie. Sie spürte eine Berührung an ihrer Handtasche. Als sie unmittelbar danach ihre Tasche kontrollierte, war ihre Geldbörse laut Bericht der Polizei verschwunden – und der Mann ebenso.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare und dunkle Kleidung. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

