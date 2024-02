Hemer: Mann entwendet Geldbörse einer Hemeranerin

Einer Frau wurde in Hemer am Montag die Geldbörse gestohlen.

Hemer Eine Frau (65) wurde in Hemer auf der Hauptstraße von einem Mann angerempelt. Danach fehlte ihre Geldbörse. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Am Montagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, war eine 65-jährige Hemeranerin laut Polizeibericht in Hemer auf der Hauptstraße fußläufig in Richtung Rathaus unterwegs. Plötzlich wurde sie von hinten von einem unbekannten Mann angerempelt.

Nachdem dieser anschließend einige wirre Worte von sich gegeben hatte, ging er in Richtung Hademareplatz davon. Die Geschädigte stellte wenig später das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

Der Tatverdächtige ist ca. 35 bis 40 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hatte eine normale Statur, dunkle Haare und einen Vollbart. Außerdem führte er einen blauen Einkaufstrolley mit sich. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

