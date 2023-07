Hemer: Mann schlägt 52-Jährigen mit Gummihammer auf den Kopf

Im Friedenspark in Hemer kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern.

Hemer. Zwei Männer aus Hemer haben sich im Friedenspark gestritten. Der eine schlug den anderen dabei mit einem Gummihammer auf den Kopf.

Zwischen einem 54-Jährigen und einem 52-Jährigen ist es laut Polizeibericht am Montagabend, gegen 22.55 Uhr, im Friedenspark zu einem Streit gekommen. Im Verlauf des zuvor noch verbalen Streits zog der 54-Jährige einen Gummihammer hervor und schlug dem 52-Jährigen damit auf den Kopf.

+++ Auch interessant: „Wie im Horrorfilm“: So lief der Einsatz nach der Explosion vor einem Jahr +++

Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Die Polizei traf die beiden alkoholisierten Hemeraner in der Folge an. Der 52-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Hammer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung gegen den 54-Jährigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer