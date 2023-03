Hemer: Mann stiehlt OP-Kleidung und mehr aus Stadtklinik

An der DGD-Stadtklinik in Hemer sorgte ein offenbar geistig verwirrter Dieb für jede Menge Aufruhr.

Hemer. Ein Mann (33) hat mit mehreren Diebstählen das Personal der Stadtklinik Hemer auf Trab gehalten. Am Ende wurde er in die Psychiatrie eingewiesen.

Für ordentlich Unruhe hat ein Mann an der Stadtklinik in Hemer am Mittwoch gesorgt. Dreimal musste die Polizei wegen verschiedener Diebstähle gerufen werden, bevor der 33-Jährige vom Ordnungsamt nach einer ärztlichen Untersuchung in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen wurde.

Gegen 4.20 Uhr in der Nacht bemerkte ein Patient laut Polizeibericht, wie eine Person in sein Zimmer kam. Er glaubte, dass ein weiterer Patient aufgenommen würde. Nachdem der Unbekannte jedoch wieder weg war, stellte er fest, dass Mobiltelefon und Geldbörse fehlten. Der Patient konnte der Polizei den Mann beschreiben. Eine andere Zeugin hatte den Mann ebenfalls in der Klinik gesehen und konnte die Personalien nennen.

Gegen 8 Uhr wurde der Verdächtige wieder in der Stadtklinik gesehen, berichtet die Polizei weiter. Das Personal rief Polizeibeamte hinzu, die den Mann durchsuchten und bei ihm Nadeln, die zur Blutabnahme genutzt werden, Stempelkissen und Klinikstempel, Krankenfahr- und Taxischeine sowie Betäubungsmittel fanden. Die Polizeibeamten nahmen ihn mit zur Vernehmung nach Menden und fertigten eine weitere Strafanzeige wegen Diebstahls und eine wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mann füllt Transportschein selber aus

Der dritte Einsatz folgte am späten Nachmittag: Diesmal ließ sich der 33-Jährige von einem Taxi zur Stadtklinik bringen. Er erklärte der Fahrerin, er sei krank. In diesem Fall wird vom Krankenhaus ein Transportschein ausgestellt, mit dem das Taxiunternehmen die Fahrt mit der Krankenkasse abrechnen kann. Der 33-Jährige verließ das Taxi, kehrte einige Minuten später mit einem Stapel Transportscheinen, Klinikstempel und Stempelkissen zurück und begann vor den Augen der erstaunten Taxi-Fahrerin, seinen Transportschein selbst auszustellen.

Die Taxifahrerin informierte daraufhin das Krankenhaus. Dann wurde es noch kurioser: Als sie mit einer Klinikmitarbeiterin zurückkehrte, kam ihnen der 33-Jährige in OP-Kleidung entgegen. Die beiden Frauen versuchten, ihn einzusperren, doch er fand einen Weg heraus. Während der Anzeigenaufnahme kam er schließlich an anderen Polizeibeamten vorbei, die ihn fixierten. Er hatte weitere gestohlene Kleidungsstücke, Stempel und Transportscheine bei sich, so dass eine dritte Anzeige wegen Diebstahls folgte.

