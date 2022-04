Hemer: Mann tritt Beule in Auto – und rechtfertigt sich

Die Polizei in Hemer wurde zu einem Einsatz gerufen, weil ein Mann eine Beule in ein vorbeifahrendes Auto trat.

Ein 35-jähriger Mann hat in Hemer am Mittwoch eine Beule in die Tür eines vorbeifahrenden Autos getreten. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 15.30 Uhr hielt eine Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Straße Auf dem Schik in der Becke an, um auf die Urbecker Straße abzubiegen. Während sie dort wartete, kam der Unbekannte auf ihr Auto zu, trat einmal gegen die hintere Tür auf der Beifahrerseite und ging in Richtung Am Tannenkopf davon. Er hinterließ eine erhebliche Delle.

Die Frau rief die Polizei, die den Mann in der Nähe entdeckte. Er räumte die Tat ein und äußerte gegenüber den Beamten ein seltsames Motiv: Er habe gegen das Auto getreten, weil er „Probleme“ habe.

