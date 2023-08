Hemer: Maskierte rauben jungen Mann in Deilinghofen aus

Deilinghofen. Drei Männer haben in der Nacht einen 22-Jährigen in Deilinghofen ausgeraubt. Die Polizei bittet u Hinweise.

Ein 22-jähriger ist am Montagabend in der Straße Auf dem Turm in Hemer ausgeraubt worden. Der Mann war gegen 22.45 Uhr zu Fuß in Deilinghofen unterwegs, als sich ihm drei maskierte Personen in den Weg stellten. Eine der Personen griff ihn am Kragen. Eine weitere hielt einen Schlagstock in der Hand und forderte die Herausgabe von Bargeld und Ausweis, berichtet die Polizei. Der 22-Jährige kam der Aufforderung nach. Die drei unbekannten Personen flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Apricker Weg.

Polizei bittet um Hinweise

Die Täter werden wie folgt beschrieben: schwarze Sturmhauben, ähnlich denen von Motorradfahrern, schwarze Jacken mit Kapuze, blaue Jeanshosen, schwarze Schuhe. Zwei Täter waren ca. 178 bis 183 Zentimeter groß, der andere ca. 195 bis 200 Zentimeter. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

