Hemer: „Mausbird“ spielt als Künstler mit Farben und Technik

Hemer. Oliver Arnold hat erstmals seine Kunstwerke in Hemer ausgestellt. In der PeRo-Kunstkapelle gibt es eine weitere Ausstellung.

Oliver Arnold hat seine Bilder in der PeRo-Kunstkapelle zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Er ist 1969 in Iserlohn geboren und aufgewachsen, hat Alten- und Familienpflege gelernt und war lange Zeit in verschiedenen Einrichtungen tätig. Zum Ausgleich fing er vor drei Jahren an zu malen und die Palette seiner erschaffenen Werke ist umfangreich, signiert sind sie mit „Mausbird“.

Als Autodidakt entstehen sie intuitiv und „Ohne Worte“ bzw. Titel, so dass jeder Betrachter den Freiraum zur eigenen Interpretation hat. Seine Werke sind überwiegend farbenfroh und detailreich und insgesamt harmonisch. Er spielt mit geometrischen Formen und verschiedenen Techniken, mit Acrylfarben gemalt. Wenn er ein Bild beginnt, weiß er noch nicht, wohin ihn die Reise führt. Er verwendet alles, was ihm dabei spontan in die Hände fällt. Sein Motto „Learning by doing“ hat sich stets bewährt.

80 Werke in verschiedenen Größen

„Mausbird“ ist sehr dankbar für die Ausstellungsmöglichkeit in der Kunstkapelle und die Vorfreude war nach seinen eigenen Worten wie früher auf einen Kindergeburtstag. Zahlreiche Besucher bestaunten seine Arbeiten, so waren über 80 Werke in verschiedensten Größen zu sehen und einige fanden auch einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin. Nicht zuletzt das sonnige Wetter und zahlreiches Lob unter anderem auch von Künstlerkollegen trugen zu einer runden und erfolgreichen Ausstellung bei.

Birgit Pempe stellt aus

Am Wochenende, 2. bis 4. Juni, stellt die Iserlohnerin Brigitte Pempe unter dem Motto „Mit dem Pinsel in der Hand“ in der PeRo-Kunstkapelle jeweils von 14 bis 18 Uhr aus und lädt Kunstfreunde herzlich ein.

