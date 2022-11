Hemer. In Hemer sind Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt worden. Ein Auto wurde zerkratzt, ein Motorrad hingegen mit Farbe besprüht.

Am Dienstag zwischen 3 und 18 Uhr wurde An der Werthwiese in Hemer ein schwarzer Hyundai Veloster zerkratzt. Am Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr, wurden an der Ihmerter Straße ein Suzuki GR 78A und ein BMW-Motorrad mit grauer Farbe besprüht.

