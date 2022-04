Hemer: Mehrere Gasflaschen aus Depot gestohlen

Hemer. Bei einem Einbruch in Hemer haben die Täter insgesamt neun Gasflaschen gestohlen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Depot.

Neun Gasflaschen haben unbekannte Täter in Hemer gestohlen. Sie brachen nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, in ein Depot an der Straße Am Urberg ein.

Um ins Innere zu gelangen, verbogen die Einbrecher im Eingangsbereich augenscheinlich gewaltsam mehrere Metallelemente. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer