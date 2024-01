Hemer: MGV Oese blickt zufrieden auf das Sängerjahr

Becke Der MGV Oese blickte zufrieden auf das Jahr und freut sich auf die Aktivitäten 2024. Neue Sänger sind im Chor willkommen.

Die Noten blieben diesmal im Schrank, stattdessen kamen die Sänger des Männergesangvereins Oese am Samstag zur ordentlichen Mitgliederversammlung in der Festhalle Becke in Hemer zusammen.

Im Jahresrückblick rief der erste Vorsitzende Heinz-Jörg Hücking seinen Sangesbrüdern die gelungenen Auftritte und Veranstaltungen des vergangenen Jahres in Erinnerung. Es gab 42 Chorproben mit stolzen 75 Prozent Beteiligung, der Vorstand tagte viermal und neun öffentliche Auftritte bei Hochzeiten, Freundschaftssingen bestritten die Sänger neben diversen Ständchen.

Eine dreitägige Vereinsfahrt führte den Chor im September ins Ahrtal nach Bad Neuenahr mit diversen Stationen in der Eifel. Das geplante Jubiläumskonzert anlässlich des 140-jährigen Bestehens musste leider aufgrund diverser Ausfälle gestrichen werden.

Weitere Sänger sind herzlich willkommen

Der Bericht des ersten Kassenführers Carsten Hücking zeigte auf, dass die erforderlichen finanziellen Ausgaben für 2024 weiterhin gedeckt sind. Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung waren die Vorstandswahlen. Wiedergewählt wurde der erste Kassenführer Carsten Hücking. Ebenso sprach die Versammlung dem zweiten Notenwart Eduard Mirski erneut das Vertrauen aus. Auch der zweite Schriftführer Thomas Holtewert steht dem Verein weiterhin zur Verfügung.

Der Chor besteht im Jahr 2024 aus 33 aktiven und 50 passiven Mitgliedern. Erfreulich ist, dass der Chor auch einige jüngere Sänger hat. Darauf will man sich jedoch keinesfalls ausruhen, sondern sucht weiterhin Verstärkung, um dem allgemeinen Chorsterben entgegenzuwirken und eine kraftvolle Stimme im Stadtteil zu bleiben. Männer, die Freude am Gesang sowie an Geselligkeit haben, sind in der Becke jederzeit herzlich willkommen. Geprobt wird immer freitags von 19 bis 21 Uhr in der Festhalle Becke unter bewährter Leitung von Viktoria Ibsch, die seit August 2011 den Ton angibt. Das breitgefächerte Repertoire enthält dabei eine ausgewogene Mischung aus neuen und älteren Liedern.

Fleißigste Sänger ausgezeichnet

Fünf Auftritte sind schon für das noch junge Jahr in Planung. Am 25. August wird man beim Kreischorfest im Iserlohner Parktheater mitwirken. Beim Volkstrauertag am 17. November tritt der MGV Oese am Ehrenmal in der Becke auf. Zum 19. Scheunenadvent mit Auftritt wird am 30. November auf Hückings Hof eingeladen. Weitere Termine werden rechtzeitig auf der Homepage www.mgvoese.de bekannt gegeben.

Nach dem offiziellen Teil gab es beim gemütlichen Abschluss mit den Frauen bei Essen und Getränken noch genügend Zeit zum Plauschen. In diesem Rahmen wurden auch die fleißigsten Sänger aus 2023 sowie der Nikolaus von der Familien-Weihnachtsfeier und vom Jahresabschluss des MGV Oese im Dezember geehrt. Auf keine einzige Fehlstunde brachte es im vergangenen Jahr niemand. Lediglich einmal fehlten Werner Kirchhardt und Ralph Geiger. Zweimal verhindert war Peter Makschinski. Sie erhielten alle ebenso wie Nikolaus Thomas Holtewert ein Flaschenpräsent.

