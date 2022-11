Hemer: Mit 78 Stundenkilometern unterwegs

Die Polizei hat in Hemer an der Märkischen Straße und an der Mendener Straße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Hemer. 75 Verwarngelder für Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen der Geschwindigkeit der Polizei in Hemer.

Die Polizei hat am Samstag die Geschwindigkeit von insgesamt 2519 Fahrzeugen an der Märkischen Straße und der Mendener Straße in Hemer kontrolliert.

An der Märkischen Straße in Hemer kontrollierte die Polizei am Samstag zwischen 7.05 und 9.57 Uhr. 978 Fahrzeuge wurden dabei gemessen. Es gab 30 Verwarngelder und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der schnellste Fahrer war mit 78 Stundenkilometern bei erlaubten Tempo 50 unterwegs.

Drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen

An der Mendener Straße in Hemer gab es am Samstag zwischen 10.05 und 13.45 Uhr Radarmessungen der Geschwindigkeit. Dabei wurden 1541 Fahrzeuge gemessen, die Polizei verhängte 46 Verwarngelder und schrieb drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Der schnellste Messwert lag bei 72 Stundenkilometern bei erlaubten 50 Stundenkilometern.

