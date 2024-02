Hemer: Mit 81 km/h bei erlaubtem Tempo 30 unterwegs

Die Polizei hat in Hemer an der Lohstraße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Die Polizei hat an der Lohstraße in Hemer am Freitag und am Samstag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Am Freitag gab es von 13.35 bis 15.30 Uhr Radarmessungen. Dabei wurden 345 Fahrzeuge gemessen. Ein Fahrer fiel dabei besonders auf: Er war mit 81 km/h unterwegs, erlaubt ist an dieser Stelle allerdings nur Tempo 30. Die Beamten sprachen ein Fahrverbot aus. Außerdem gab es drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 57 Verwarngelder.

Am Samstag gab es wieder an der Lohstraße Kontrollen der Polizei. Diesmal in der Zeit von 10.55 bis 12.35 Uhr. Dabei wurden 106 Fahrzeuge gemessen. Die Beamten mussten diesmal keine Anzeigen schreiben, für 18 Verkehrsteilnehmer gab es Verwarngelder.

