Hemer: Mit 90 km/h auf Deilinghofer Straße unterwegs

Die Polizei hat in Hemer-Deilinghofen Radarkontrollen durchgeführt.

Deilinghofen. Die Polizei hat am Freitag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Hemer gemessen. Es gab fünf Anzeigen.

Die Polizei hat am Freitag in der Zeit von 16.30 bis 18.45 Uhr an der Deilinghofer StraßeRadarkontrollen durchgeführt. Bei den Kontrollen wurden 563 Fahrzeuge gemessen.

Dabei schrieben die Beamten fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen und verhängten 17 Verwarngelder. Der höchste Messwert lag bei einem Auto aus Trier, das bei 90 km/h bei erlaubten 50 Stundenkilometern außerhalb einer geschlossenen Ortschaft gemessen wurde.

