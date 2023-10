Die Polizei hat die Geschwindigkeit in Ihmert und Westig gemessen.

Blaulicht Hemer: Mit dem Telefon am Ohr geblitzt

Hemer. Der Radarwagen der Polizei hat am Freitag in Ihmert und Westig die Geschwindigkeit gemessen. 76 von 1745 Fahrzeugen waren zu schnell unterwegs.

Die Polizei hat am Freitag in den Stadtteilen Ihmert und Westig geblitzt. Zwischen 8.40 Uhr und 9.45 Uhr stand der Radarwagen an der Ihmerter Straße und hat insgesamt 170 Fahrzeuge gemessen. Sieben von ihnen fuhren zu schnell. Mit 63 km/h hat der schnellste Fahrer das erlaubte Tempo 50 überschritten.

Mit dem Telefon am Ohr wurde ein Fahrer an der Iserlohner Straße erwischt und kassierte dafür eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zwischen 0.05 und 14 Uhr hat die Polizei dort insgesamt 1575 Fahrzeuge gemessen. 69 von ihnen fuhren zu schnell. Der höchste Messwert lag bei 47 km/h bei erlaubtem Tempo 30 innerhalb geschlossener Ortschaften.

