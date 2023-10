Hemer: Mit Gullydeckel Scheibe von Lokal eingeschlagen

Hemer. Der Deckel durchbrach die Scheibe und landete auf einen unbesetzten Sofa. Der Täter war auf einem E-Scooter oder Klappfahrrad unterwegs.

Mit einem Gullydeckel hat ein Unbekannter am Samstag um 2.40 Uhr die Scheibe eines Lokals an der Hauptstraße eingeworfen. Vor den Augen mehrerer Zeugen fuhr er laut Polizei auf einem E-Scooter oder Klappfahrrad vor, murmelte etwas, hob den Gullydeckel heraus und warf ihn in die Glasscheibe. Der Deckel durchbrach die Scheibe und landete auf einem glücklicherweise unbesetzten Sofa, das ebenfalls beschädigt wurde.

Der Unbekannte hat sehr kurze helle Haare oder Glatze. Er wurde auf Mitte 40 bis Anfang 50 geschätzt und trug einen gelben Pullover und eine schwarze Jacke. Zuvor war er bereits in dem Lokal aufgefallen, weil er absichtliche eine Bierflasche in dem Lokal ausgekippt haben soll. Die Polizeibeamten setzten den Gullydeckel wieder an seinen Platz und schrieben eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden erbeten unter Telefon 02372/90990.

