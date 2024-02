Hemer: Mit Metallkugel auf Hauswand geschossen

In Hemer gab es am vergangenen Wochenende für Polizei einiges zu tun.

Hemer Am Brockhauser Weg wurde die Hauswand eines Mehrfamilienhauses beschädigt, weil ein bisher unbekannter Täter mit Metallkugeln geschossen hatte.

Am Brockhauser Weg in Hemer-Deilinghofen wurden in der Nacht zum Montag Fenster und Hauswand eines Mehrfamilienhauses durch das Abfeuern eines Geschosses beschädigt. Die Polizei stellte eine Metallkugel sicher, wie sie mit Zwillen verschossen werden.

Zwischen Donnerstagmorgen und Samstagnachmittag haben Unbekannte in Hemer versucht, mit einem Gullideckel die Glasscheibe einer Kellertür einzuwerfen. Es blieb bei dem Versuch. Zudem meldet die Polizei, dass in der Nacht zu Freitag in Apricke die Reifen eines Lkw und eines Pkw zerstochen wurden.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer