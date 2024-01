Hemer: Mögliches Einschussloch in Wohnhaus wirft Fragen auf

Der Fall wurde an die Kriminalpolizei in Iserlohn übergeben.

Hemer In einem Wohnhaus in Deilinghofen entdeckten Bewohner eines Hauses ein Loch im Fenster. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Das Fenster eines Wohnhauses am Brockhauser Weg in Deilinghofen wurde am vergangenen Donnerstag, 18. Januar, beschädigt und wirft seitdem Fragen bei den Bewohnern auf. Dass es sich bei dem Loch, das der Mieter des Hauses entdeckt hatte, um ein Einschussloch handeln könnte, davon geht der Vermieter des Hauses aus. Die Polizei teilt auf Anfrage mit, dass die Schadensursache nur schwer festzustellen sei. „Wir haben kein Projektil finden können“, erklärt Sprecher Christof Hüls. Der Fall wurde an die Kriminalpolizei Iserlohn übergeben, derzeit laufen die Ermittlungen.

Hüls teilt außerdem mit, dass der mutmaßliche Schuss das Fenster nicht vollständig durchdrungen habe. Dies deute darauf hin, dass es sich nicht um eine Schusswaffe, sondern auch um einen Steinwurf handeln könnte. „Der Schuss könnte auch mit einer Luftpistole oder einem Luftgewehr abgegeben worden sein“, sagt der Sprecher. Auch eine Steinschleuder sei nicht ausgeschlossen. „Die Fakten- und Beweislage ist sehr dünn und so wird es auch schwierig sein, den Täter zu finden“, so Hüls. Vor diesem Hintergrund bestehe jedoch kein Grund zur Panik, betont der Sprecher.

