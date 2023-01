Die Fuerwehr rückte zu einem Motorbrand am Kastanienweg aus.

Blaulicht Hemer: Motorbrand am Kastanienweg

Hemer. Einsatzkräfte löschten den Brand mit Schaum. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Die Feuerwehr hat sich am Samstag gegen 13 Uhr um einen Autobrand am Kastanienweg gekümmert. Der Motorraum brannte in voller Ausdehnung, die Einsatzkräfte löschten mit Schaum. Nach rund einer Stunde kehrten die Feuerwehrleite wieder zur Wache zurück. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

