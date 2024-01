Hemer: Musik-Duo feiert deutsch-französische Freundschaft

Hemer Die Musiker „Val´n´Tin“ spielen in der PeRo-Kunstkapelle in Hemer und stellen die Musikrichtung „Chanson Franjazz“ vor.

Das Musik-Duo „Val´n´Tin“ feiert am Samstag, 20. Januar, ab 19 Uhr die deutsch-französische Freundschaft in der PeRo-Kunstkapelle an der Kantstraße. Mit der Musikrichtung „Chanson Franjazz“ wollen die Musiker das Publikum überzeugen. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus französischem Pop, Jazz und Chansons. Auch die kulturellen Eigenheiten von Frankreich und Deutschland sollen Thema sein.

„Val´n´Tin“ sind Valérie Jammes und Martin Weyer-von Schoultz aus Essen. Valérie Jammes, geboren in Berlin von einem französischen Vater und einer deutschen Mutter, aufgewachsen bei Orléans in Frankreich, lebt seit über 20 Jahren in Essen. Sie singt in unterschiedlichen Formationen und hatte Gesangsunterricht unter anderem bei Elisabeth Caumont, Judy Rafat und Margaret Russell. Martin Weyer-von Schoultz studierte Musik in Essen, ist seit drei Jahrzehnten aktiver Live- und Studiomusiker, spielte bei verschiedenen Formationen und ist auch als Solist gefragt.

Das „Küsschen geben“ in Frankreich

„Val’ n’ Tin“ wollen, so die Ankündigung, Musik nicht einfach nur spielen, sondern auf ihre Weise interpretieren und mit ihren persönlichen und musikalischen Einflüssen bereichern. Dieses facettenreiche Repertoire geselle sich zu einer unterhaltsamen Show, die zum Beispiel über einen deutschsprachigen Hit in den französischen Charts und das „Küsschen geben“ in Frankreich aufklärt. Ein Konzert von „Val’ n’ Tin“ sei nicht nur packend und lehrreich, sondern auch sehr kurzweilig.

Mit Liedern unter anderem von ZAZ, Stromae, Michel Legrand, France Gall und Patricia Kaas erzählen Sängerin Valérie Jammes und Pianist Martin Weyer-von Schoultz musikalische Anekdoten über die Nachbarländer Frankreich und Deutschland und ihre Missverständnisse, Wünsche und Erwartungen.

Einlass ist ab 18.30 Uhr, Karten zu 15 Euro für diese Veranstaltung gibt es bei Robert Bluhm unter 0179/5290610 oder unter pero-bluhm@gmx.de.

