Hemer: Mutmaßlicher Autoknacker hat Cannabis dabei

In Hemer war ein vermeintlicher Autoknacker unterwegs.

Hemer Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann an der Hans-Meyer-Straße in Hemer um Autos herumschlich und versucht haben soll, sie zu öffnen.

Am Sonntag gegen 1.30 Uhr beobachtete ein Zeuge an der Hans-Meyer-Straße in Hemer eine verdächtige Person, die um geparkte Fahrzeuge strich und versuchte, sie zu öffnen. Als er den Unbekannten ansprach, rannte dieser weg. Der Zeuge informierte die Polizei.

Polizeibeamte entdeckten die beschriebene Person, die beim Erblicken des Streifenwagens ebenfalls die Flucht ergriff. Die Polizeibeamten verfolgten ihn, konnten ihn stellen und fixieren. Seine Taschen steckten voller Kleingeld. Außerdem hatte er Cannabis dabei. Der 33-jährige, in Hemer gemeldete Mann, wurde zur Wache nach Iserlohn gebracht. Es besteht der Verdacht des Diebstahls aus Fahrzeugen.

