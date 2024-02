Hemer: Nach Cyberattacke will SIT Umlage für Städte erhöhen

Hemer Was seitens der SIT funktioniert und was nach dem Hackerangriff immer noch nicht funktioniert, ist Thema im kommenden Digitalisierungsausschuss.

Der Hacker-Angriff auf die SIT hat die digitale Infrastruktur der Stadt Hemer und vieler anderer Städte in Südwestfalen im Herbst 2023 plötzlich zum Erliegen gebracht. In einer Vorlage an den Digitalausschuss werden die Auswirkungen der Cyberattacke aus Sicht der Verwaltung geschildert. Was funktioniert wieder? Was muss noch repariert werden? Und was noch dazu kommt: Die Südwestfalen IT will die Verbandsumlage erhöhen, was für die Stadt zusätzliche Kosten erzeugt.

„Wir müssen nach vorne schauen. Wir brauchen eine sichere IT, um uns vor Hacker-Angriffen zu schützen. Und das kostet Geld“, erklärt Bürgermeister Christian Schweitzer zu der Erhöhung der Verbandsumlage. 341.000 Euro muss die Stadt im Jahr 2024 zahlen – 55.000 Euro mehr als im Vorjahr. Für 2025 und die Folgejahre wird dann eine weitere Erhöhung um vier Prozent auf dann 355.000 kalkuliert. Unter anderem soll das Geld für neue Sicherheitstechnologien verwendet werden. Wie berichtet war der Brute-Force-Angriff auf die SIT unter anderem deswegen erfolgreich, weil es in dem Bereich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung gegeben hat.

Offizielle Webseite der Stadt soll im Laufe des Februars wiederkommen

Auch mehrere Monate nach dem Angriff funktionieren einige Teile der digitalen Infrastruktur immer noch nicht. Die offizielle Webseite der Stadt Hemer ist noch immer nicht am Netz, wobei eine Notfall-Homepage eingerichtet wurde. Online-Dienstleistungen sind darüber aber nicht möglich. Im Laufe des Monats Februar soll die Webseite der Stadt aber wieder in Betrieb genommen werden, so die Vorlage.

Bei Knöllchen für Falschparker müssen sich die Mitarbeiter des Ordnungsamtes erst einmal auf ihre Endgeräte verlassen. So lange genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, können die Parkvergehen dokumentiert werden. Der Zugriff auf die Software zur Überwachung des ruhenden Verkehrs konnte noch nicht wiederhergestellt werden. Wenn die Schnittstelle funktioniert, sollen die Verfahren an das System übertragen werden. Dabei sind laut der Vorlage der Verwaltung Verjährungsfristen zu beachten.

Remote-Zugänge zum Netzwerk der Stadt sind bis heute ebenfalls nicht möglich. Das betrifft vor allem Mitarbeiter der Stadt im Homeoffice. Eine Wiederinbetriebnahme wurde bis Ostern in Aussicht gestellt.

Kommunikation über Notfall-E-Mail-Adressen

Bis zum 4. Dezember 2023 war keine Internetkommunikation bei Rechnern möglich, die im Verwaltungsnetz angeschlossen waren. Weder das Internet, noch Mail-Kommunikation funktionierten, die Schnittstellen zu externen digitalen Diensten waren ebenfalls gekappt. Da das Mail-Gateway-Verfahren über die SIT läuft, konnten bis zum 6. Dezember nur hausintern Mails verschickt werden. Für die Übergangszeit wurden Notfall-E-Mail-Adressen eingeführt.

Zugriffe auf das Finanzwesen, Einwohnerwesen und Standesamtswesen waren bis Mitte Dezember nicht möglich. Die Verwaltung hat deswegen teilweise manuell gearbeitet. Beim Wahlverfahren startete der Migrationsprozess der Software von der SIT zur KDVZ (Kommunale Datenverarbeitungszentrale) Frechen schon vor der Cyberattacke und ist mittlerweile abgeschlossen. Die Anbindung an die KDVZ Frechen und die Schnittstelle vom Einwohnerwesen wird nach wie vor von der SIT bereitgestellt.

Regressansprüche nach dem Cyberangriff?

Weiterhin müsse der Cyberangriff juristisch aufgearbeitet werden. Die Eindämmung des Cyberangriffs und der Neuaufbau der Systeme ist laut Stadt sehr kostenintensiv. „Mögliche Regressforderungen der Verbandsmitglieder sollten ebenfalls interkommunal erörtert werden, eine Cyberversicherung besteht bei der SIT nicht, wohl aber eine Betriebshaftpflichtversicherung“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Über den Sachstand genauer informiert wird die Politik im Ausschuss für Digitales, Verwaltungsstruktur und Interkommunale Zusammenarbeit. Dort sind auch die Haushaltsplanberatungen zum Fachdienst Digitalisierung Thema. Schon Mitte Dezember hatte die UWG eine Prüfung beantragt, wie sich Hemer in Zukunft unabhängiger von einer großen IT-Lösung aufstellen kann.

