Hemer: Nach dem Unfall einfach weggefahren

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Unfallfluchten.

Hemer. Zwei Unfallfluchten im Hemeraner Stadtgebiet meldet die Polizei für Freitag. Dabei ging ein Unfallfahrer besonders dreist vor.

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei für Freitag. Rund 1000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrer bei einem Unfall auf der Hauptstraße gegen 19.30 Uhr. Als eine 40-jährige Hemeranerin verkehrsbedingt bremste, bemerkte es der Unfallfahrer laut Polizei vermutlich zu spät und fuhr auf. Gemeinsam schaute man sich den Schaden an und vereinbarte, für die Klärung auf einen angrenzenden Parkplatz zu fahren. Allerdings entfernte sich der unbekannte Fahrer stattdessen einfach vom Unfallort. Täterhinweise liegen laut Polizei vor. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Beim Rangieren hat ein Lkw-Fahrer am gleichen Tag gegen 16.15 Uhr Pflanzsteine an der Bembergstraße beschädigt und den Unfallort ohne Schadensmeldung verlassen. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei ermittelt.

