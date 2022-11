Hemer: Nach zwei Jahren wieder Weihnacht auf dem Markt

So konnten die Besucher des Hemeraner Weihnachtsmarktes schon länger nicht mehr zusammenkommen.

Hemer. Die Corona-Pandemie verhinderte die vergangenen Jahre einen Weihnachtsmarkt in Hemer. Dieses Jahr findet er statt. Das sind die Pläne.

Zwei Jahre lang mussten die Hemeraner in der Corona-Pandemie auf ihren Weihnachtsmarktauf dem Marktplatz verzichten. Am ersten Dezember-Wochenende soll der beliebte Treffpunkt in der Adventszeit nun wieder stattfinden.

Die Stadt erreichen derzeit zahlreiche Nachfragen, da aufgrund der aktuellen Krisen Unsicherheiten bestehen, dass die Hemeraner Weihnacht abgesagt werden könnte. Daher teilt die Stadt Hemer mit, dass die Planungen des Kulturbüros für den Weihnachtsmarkt von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember, auf vollen Touren laufen. „Sofern also keine neuen Verordnungen des Landes bzw. Bundes erlassen werden, soll die Hemeraner Weihnacht am ersten Dezember-Wochenende wie gewohnt und lieb gewonnen stattfinden“, so die Stadt.

Neujahrsempfang abgesagt

Abgesagt wurde hingegen der ursprünglich im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltete Neujahrsempfang der Stadt Hemer, da seitens des Sauerlandparks Hemer aus Energieeinspargründen in diesem Winter auf die Almhütte und die Eisfläche verzichtet wird. Auch die Stadt Hemer müsse einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten.

