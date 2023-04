Hemer: Netzwerk „MITeinander“ möchte Firmen unterstützen

Hemer. Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung „MITeinander und unabhängig“ in Hemer plant zahlreiche Veranstaltungen.

Ein umfangreiches Jahresprogramm mit zehn Veranstaltungen plant die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung „MITeinander und unabhängig“ in Hemer. In der Firma BeckerComPlan in Deilinghofen kamen die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung zusammen.

Der Vorstand wurde entlastet, weiterhin setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen: Martin Rohländer (Vorsitzender), Hans-Joachim Becker (Stellvertretender Vorsitzender), Walter Kayser (Schriftführer), Michelle Becker und Katrin Bruch (beide Kassenprüferinnen), der Iserlohner Steuerberater Mainhard Bruch als Schatzmeister sowie Matthias Laue als Geschäftsführer. Martin Rohländer konnte neun neue Mitglieder begrüßen, darunter ein Neuzugang aus München, aus dem BMW-Vorstand.

Produktion besichtigt

Der Vorsitzende kündigte für das laufende Jahr zehn Veranstaltungen an. Am 6. Mai wird der Flugplatz Altena-Hegenscheid besichtigt, dort haben die Gäste auch die Möglichkeit mitzufliegen. Am 17. Mai folgt eine Firmenbesichtigung mit Wirtschaftsgespräch mit der Geschäftsleitung der „Durable Hunke & Jochheim“ am Standort in Kamen-Methler.

+++ Lesen Sie auch: Wärmende Osterfeuer vertreiben in Hemer den Winter +++

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung will auch weiterhin ein wichtiges interkommunal aktives Netzwerk für Unternehmen und Leistungsträger sein, was die Wirtschaft fördert und dem hiesigen Mittelstand Hilfe und Unterstützung anbietet.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung besichtigten die Mitglieder den Tagungsort, die „BeckerComPlan GmbH“, die 1999 durch Hans-Joachim Becker gegründet wurde. Seit 2004 fertigt das Unternehmen unter der Marke „Beckers Beste Tiernahrung“ Tiernahrung für Hund, Pferd und Katze. Eine eigene Näherei produziert Leinen, Geschirre, Halsbänder, Hundematten, Hundebetten und Hufschuhe für Pferde. Seit September 2022 leitet die Tochter Michelle Becker das Unternehmen als Geschäftsführerin.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer