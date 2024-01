Hemer: „Neue Autorität“ als Vorbild für Europaschule

Hemer Regina Haller aus Zürich informierte in einer Lehrerfortbildung an der Europaschule Hemer über das Konzept der „Neuen Autorität“.

Wie schaffen Schulen eine gute Lernatmosphäre, wie kann auffälligen Kindern und Jugendlichen Respekt beigebracht werden, wie werden Ruhe und Sicherheit erreicht? Das Konzept der „Neuen Autorität - professionellen Präsenz“ ist ein Ansatzpunkt. Auf Einladung der Europaschule Hemer haben sich das Kollegium der Europaschule und Vertreterinnen und Vertreter der weiteren Hemeraner Schulen zu einer pädagogischen Fortbildungsveranstaltung in der Aula der Gesamtschule getroffen, um das Konzept der „Neuen Autorität - professionellen Präsenz“ von der Autorin und Schulleiterin Regina Haller persönlich kennenzulernen.

Regina Haller aus Zürich informierte an der Europaschule über das Konzept der "Neuen Autorität". Foto: Privat / Hübner

Regina Haller ist Schulleiterin an einer großen Schule in Zürich und traf vor einigen Jahren auf große Herausforderungen an ihrer Schule, die sie mit innovativen Konzepten und kreativen Ideen stemmen wollte. Dabei lernte sie den israelischen Familientherapeuten Prof. Haim Omer aus Tel Aviv kennen, der das Prinzip der „Neuen Autorität“ schon viele Jahre in der Familientherapie erfolgreich anwendet. Schulleiterin Regina Haller hatte die Idee, dieses Konzept auf ihre Schule auszurichten und es wird nun schon seit zwölf Jahren dort und in vielen weiteren Schweizer Schulen mit guten Ergebnissen angewendet.

Verhalten des Kindes positiv verändern

Bei der „Neuen Autorität“ steht das Kind im Mittelpunkt. Es wird nicht erst aufwändig analysiert, wenn etwas mit dem Kind nicht stimmt, sondern die unmittelbar vorherrschende Situation bzw. das unerwünschte Verhalten wird wertschätzend, empathisch und adressatengerecht thematisiert. Hierbei sind vor allem die Aspekte Selbstkontrolle, Präsenz, Deeskalation, Beharrlichkeit und Wiedergutmachung von Bedeutung, um fast wie durch Zauberhand das Verhalten positiv zu verändern.

Schulleiter Kai Hartmann konnte schon einige erfolgreiche Beispiele nennen, bei denen er das Konzept ausprobiert hat. Ebenfalls lebte der Vortrag von Regina Haller durch die vielen Anekdoten und kurzweilig dargestellten Szenen aus dem schulischen Alltag der Züricher Schuldirektorin. Die zustimmenden Reaktionen der anwesenden Lehrerinnen und Lehrer bestätigten, dass Regina Haller eine Frau vom Fach ist. Mittlerweile ist das Konzept auch von den Schulaufsichtsbehörden aufgenommen worden und wird zukünftig auch in der Lehrkräfteausbildung eine große Bedeutung haben. „Die Hemeraner Schulen machen sich zumindest jetzt schon auf den Weg und werden sicherlich sehr schnell erste Erfolge wie in Zürich und in der Schweiz vorweisen können“, berichtet Kai Hartmann.

