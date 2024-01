Viele Super-8-Filme von Rolf Bour wurden noch nicht digitalisiert. In der Hand hält er den 1975 in Hemer gedrehten Krimi "Der entscheidende Klick".

Hemer Jeden Montag will Rolf Bour neu zusammengeschnittene Filme aus seinem Archiv präsentieren. Dabei geht es unter anderem um den Bau des Rathauses.

In den Jahren 1977 bis 1982 hat sich die Innenstadt maßgeblich verändert. Das Rathaus wurde neu gebaut, der Hademareplatz verändert und Hauptverkehrsstraßen verbreitert. Bei fast jedem Neubau und Abriss war das „Film-Team 77“ dabei und hat die Momente auf Super-8-Filmen gebannt. Die alten Aufnahmen aus dem Archiv von Rolf Bour wurden im Jahr 2022 im Rahmen des Jubiläums „950 Jahre Hademare“ digitalisiert. Auf der Facebook-Gruppe „Wenn du in Hemer aufgewachsen bist, dann...“ erscheinen möglichst an jedem Montag neu geschnittene und vertonte Zehn-Minuten-Filme über die historischen Ereignisse.

Die ersten Teile der Serie drehen sich um den Bau des neuen Rathauses. Dabei können die Zuschauer sehen, wie das Gebäude aus Beton mit Stahlgerüst Ende der 70er-Jahre hochgezogen wurde. „Das Hemeraner Rathaus ist eines der wenigen Rathäuser mit Balkonen“, verrät Rolf Bour, Gründer des „Film-Teams 77“, eine der Besonderheiten des Baus. Denn eigentlich sollte oberhalb des Verwaltungsgebäudes Wohnraum entstehen. Schlussendlich benötigte die Stadt allerdings mehr Platz.

Große Feiern aus früheren Zeiten

Mit „Hemer feiert“ betitelt Bour die nächste Reihe an Zehnminütern. Denn in den 70er- und 80er-Jahren gab es in der Felsenmeerstadt ganz andere Räume für Feste und Konzerte als heute. Zu nennen ist zum Beispiel die Lamberghalle und das Soldatenheim. „Vor allem 1977 war eine Hochzeit der Veranstaltungsmöglichkeiten in Hemer“, erinnert sich Rolf Bour. Die regelmäßige Kirmes an der Elsa-Brandström-Straße, die Schützenfeste und Kinderfeste und die Veranstaltungen vom „lachenden Soldatenheim“ werden unter anderem zu sehen sein.

Früher gab es eine regelmäßige Kirmes an der Elsa-Brandström-Straße. Foto: Rolf Bour / Privat

Weiter geht es mit dem Abriss der Friedrich-List-Straße, in dessen Gebiet heute die Fußgängerzone mit dem blauen Band ist. Im weiteren Verlauf geht es um die Verbreiterung der Straße im Ohl. Viele Häuser wurden abgerissen, und das „Film-Team 77“ war dabei. Eine Folge behandelt zum Beispiel die Abrisse von der Straße Im Ohl in Niederhemer bis zur B 7.

Die Friedrich-List-Straße wurde Ende der 70er-Jahre abgerissen. Heute ist dort die Fußgängerzone. Foto: Rolf Bour / Privat

Fast jeden Abriss und Neubau auf Video gebannt

Das „Film-Team 77“ war eine Gruppe aus Mitgliedern des „Film-Clubs Hemer“ und eines von Rolf Bour geleiteten VHS-Kurses. „Ihnen ist zu verdanken, dass wir heute diese Aufnahmen haben“, sagt Rolf Bour. Kaum einen Abriss oder Neubau dürfte das Team verpasst haben. Und wenn mal eine Aufnahme während der Berufstätigkeit nicht möglich war, übernahmen die Frauen das Filmen, wie Rolf Bour erklärt. In den 70er Jahren war die Technik auch eine andere. „Wenn die Lichtverhältnisse nicht stimmten, hatte man einen schwarzen Film“, erklärt Rolf Bour. Ein Film für eine Drei-Minuten-Aufnahme der Super-8-Kamera kostete damals auch 20 DM.

Heute erhält Rolf Bour Hilfe aus dem Stadtarchiv. Eberhard Thomas hilft mit den nötigen Informationen zu den Filmen.

Verfolgungsjagd durch das Hemer aus dem Jahr 1975

Wünschen würde sich Bour, dass ein Film aus seinem Archiv digitalisiert werden könnte: „Der entscheidende Klick“. Dabei handelt es sich um einen Krimi, der 1975 vom Film-Club Hemer gedreht wurde. Interessant ist der Streifen, da er einen Einblick in das Hemer vor fast 50 Jahren bietet. Polizeiwache, Krankenhaus und zahlreiche andere Orte wurden zum Drehort. Auch eine Verfolgungsjagd über die Straßen der Felsenmeerstadt gehört dazu. „Das sind Dinge, die wären 2024 gar nicht möglich“, sagt Bour mit einem Lächeln. Zu sehen seien außerdem einige bekannte Hemeraner Persönlichkeiten aus der Zeit.

Auch weitere Filme aus dem Archiv sind nicht digitalisiert. Das Problem: Die Super-8-Filmrollen verlieren nach mehreren Jahrzehnten immer mehr an Qualität, sodass man sie bald gar nicht mehr abspielen kann.

