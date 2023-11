Hemer: Neue Mitglieder im Jugendamtselternbeirat (JAEB)

Hemer. Der JAEB vertritt die Interessen von Eltern von Kindern, die eine Kita oder eine Tagespflege besuchen. So sind die Wahlen ausgefallen.

Die Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen haben vor kurzem im ehemaligen Restaurant Zwanzigzehn am Sauerlandpark den neuen Jugendamtselternbeirat (JAEB) für das Kindergartenjahr 2023/24 gewählt. Insgesamt folgten rund 21 Elternvertreter aus den Hemeraner Kitas der Einladung des Fachdienstes Kindertagesbetreuung und wählten erneut Amandeep Reyat (städtische KTE Bärenbande) zur Vorsitzenden und Nina Dröge (evangelische KTE Mühlackerweg) zu ihrer Stellvertreterin.

„Wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr, in welchem wir alte wie neue Ziele weiterverfolgen wie vorantreiben wollen“, heißt es in einer Erklärung der beiden Vorsitzenden. Auch begrüßen Amandeep Reyat und Nina Dröge die neu gewählten Vorstandsmitglieder Therese Junklewitz (Stellvertreterin von Elisa Zobel im KJHA), Katharina Gödde (Stellvertreterin von Amandeep Reyat in der AG 78) und Sonja Flitsch (Delegierte LEB NRW). „Wir sind dankbar, mit den gewählten Vertreterinnen Vorstandsmitglieder dazu gewonnen zu haben, die in den letzten Jahren durch ihr großes Engagement besonders herausgestochen sind“, betont der Vorstand.

Vertreter von allen Trägern

Der neue Vorstand setzt sich somit sowohl aus Vertreterinnen der städtischen, katholischen, evangelischen wie freien Träger zusammen. „Gemeinsam möchten wir uns unter anderem mit dem Themen Kinderschutz, Mittagessen, dem Ausbau des Elterncafés innerhalb der Kindertagespflege etc. beschäftigen“, so der neue Vorstand.

Der JAEB Hemer hofft auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Verwaltung, Politik,Trägern und Eltern und steht für Fragen und Anregungen gerne per Mail an info@jaeb-hemer.de zur Verfügung. Aktuelle Infos finden Interessierte auch auf der Website www.jaeb-hemer.de. Der Jugendamtselternbeirat, ein seit August 2011 gesetzlich verankertes Gremium, ist eine Form der Interessenvertretung der Eltern, deren Kinder im Stadtgebiet Hemer eine Kindertageseinrichtung oder eine Tagesmutter, Tagesvater oder Großtagespflege besuchen. Diese Interessenvertretung steht im Austausch mit der Jugendhilfe, den Trägern der Kindertageseinrichtungen sowie der Politik.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer