Gesundheit Hemer: Neuer Defibrillator soll in der Becke Leben retten

Becke. Der Defibrillator wird am Feuerwehrgerätehaus installiert. Bürger können sich zu bestimmten Terminen mit dem Gerät vertraut machen.

Im Notfall zählt jede Minute, und Defibrillatoren haben schon viele Menschenleben gerettet. Auch in der Becke gibt es nun einen öffentlich zugänglichen Defibrillator, der am Dienstagabend im Feuerwehrgerätehaus übergeben wurde. Die Kosten für das Gerät hat der Steinbruch-Betreiber Stricker und Weiken übernommen. „Schön, dass wir so unkompliziert helfen konnten“ freute sich der Technische Geschäftsführer André Thiel.

Der Defibrillator wird nun seinen Platz am Feuerwehrgerätehaus bekommen, das ist eine zentrale Stelle im Ort, die gut erreichbar ist. „Die Zeit ist bei Notfällen immer der wichtigste Faktor“, weiß Feuerwehrmann Matthias Senkbeil aus der Löschgruppe Becke, der die Anschaffung des Defis initiiert hat.

Handlungsbereit beim medizinischen Notfall

Ein Herzstillstand kann überall und jederzeit auftreten, sei es in einem Einkaufszentrum, am Arbeitsplatz, in Schulen oder Sportstätten. In solchen kritischen Momenten ist eine schnelle Reaktion entscheidend. Öffentliche Defibrillatoren bieten auch Menschen, die keine Mediziner sind, die Möglichkeit, bei einem medizinischen Notfall sofort zu handeln, bevor professionelle medizinische Hilfe eintrifft.

+++ Hemers Süden wird „herzsicher“ +++

Die Zeit bis zur Defibrillation ist ein kritischer Faktor, der über Leben und Tod entscheiden kann. „Ein öffentlicher Defibrillator ermöglicht es einer Person, mit minimaler Schulung eine lebensrettende Maßnahme zu ergreifen“, sagt Matthias Senkbeil, der Diana Naujocks aus der Dorfgemeinschaft ansprach und um Unterstützung bei der Suche nach einem Sponsoren bat. Die Platzierung öffentlicher Defibrillatoren an leicht zugänglichen Standorten ist durchaus wichtig.

Einweisung für Bürger an jedem ersten Samstag im Monat

Ihre Benutzerfreundlichkeit und einfache Handhabung ermöglichen es jedem, das Gerät in einer Notfallsituation zu benutzen. Der Förderverein der Löschgruppe Becke hat sich bereit erklärt, die mit Kosten verbundene Einweisung durch den Hersteller des Defibrillators für alle Mitglieder der Löschgruppe zu übernehmen. Ist die Einweisung erfolgt, sollen die Bürger an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 11 Uhr die Möglichkeit haben, sich mit dem Defi vertraut zu machen, um ihn im Ernstfall zu benutzen. „Das ist ganz wichtig, denn egal, wo man ist, kann etwas passieren, dass den Einsatz des Defis fordert. So verlieren die Menschen ihre Unsicherheit und ihre Hemmungen“, betont Diana Naujocks.

Für die entstehenden Folgekosten in der Unterhaltung des Defis werden noch „Defipaten“ gesucht, die sich per Mail an defipatebecke@hotmail.com melden können.

Wichtiges Hilfsmittel auch für „Lebensretter 3.0“

Matthias Senkbeil, weitere Mitglieder der Löschgruppe Becke und andere registrierte Ersthelfer mit entsprechender Ausbildung sind im Netzwerk „Lebensretter 3.0“ aktiv, das heißt, sie werden im Notfall per Lebensretter-App alarmiert, wenn der Einsatz in der Nähe ist und decken die Zeit bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes ab. „Leider stand bei letzten Einsätzen kein Defibrillator zur Notfallversorgung zur Verfügung“, bedauert Matthias Senkbeil, der daraufhin handelte, um das zu ändern.

Das Netzwerk „Lebensretter 3.0“ funktioniert über eine App, über die die Rettungskette anläuft. Die Alarmierung erfolgt über die Leitstelle und geht an die Mitglieder, die in der Nähe wohnen, die dann, wenn sie einsatzbereit sind, eine Bestätigung schicken. Matthias Senkbeil selbst ist schon viermal ausgerückt, um im Ernstfall zu helfen. Über die App gibt es noch Stichworte wie „Herzstillstand“ oder „Bewusstlose Person“, die schon mal darauf hindeuten, was den Ersthelfer erwartet.

