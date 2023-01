Hemer: Neuer Spendenrekord bei den Sternsingern

Rund 110 Sternsinger waren am 7. und 8. Januar im Hemeraner Stadtgebiet unterwegs..

Hemer. Über 27.000 Euro konnten in der Pfarrei St. Vitus gesammelt werden. Der Erlös kommt dem brasilianischen Kinderdorf Simoes Filho zugute.

Auf dieses Ergebnis können die rund 110 Hemeraner Sternsinger stolz sein: Über hkonnten am 7. und 8. Januar in Hemer gesammelt werden. Das ist ein neuer Rekord!

In der Pfarrei St. Vitus mussten die Helfer lange auf das Ergebnis warten. Da das in den Dosen gesammelte Kleingeld zum Zählen eingeschickt werden musste, dauerte es mehrere Wochen, bis die Summen gutgeschrieben waren. Viele Bürger nutzten zudem die Überweisungsvordrucke, so dass noch immer Spenden eingehen. „Die 27.000 sind unser vorläufiges Ergebnis“, berichtet Jörg Traut vom Hemeraner Organisationsteam. „Es ist super gelaufen. Wir danken allen Sternsingern, Helfern und Spendern“, sagt Traut.

Sammlung ohne Einschränkungen

Trotz fehlender persönlicher Kontakte und „Segen to go“ spendeten die Bürger 2021 über 20.000 Euro. 2022 hatten nur die Sternsinger von St. Marien einen vorsichtigen Neustart gewagt – mit Test, Hygienekonzept und Spendenübergabe auf Abstand. Bei 22.712 Euro lag schließlich die Schlussbilanz für die Gesamtpfarrei St. Vitus. Der bisherigen Spendenrekord lag vor Corona bei 25.000 Euro.

In Hemer zogen die Sternsinger wieder für das Kinderdorf Simones Filho des Aktionskreises Pater Beda von Haus zu Haus. Im Jahr 2022 erbrachte das Kinderdorf 2257 Förderungen und Unterstützungen in den Bereichen Tanz, Sport, Musik, Theater, Gartenbau-, Kunst- und Handwerks-Workshops, Jugendarbeit und auf den Märkten der Möglichkeiten im Kinderdorf. „Wir bedanken uns, dass Sie immer da sind und unsere Träume unterstützen, besonders in schwierigen Zeiten“, heißt es aus Simoes Filho.

