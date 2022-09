Hemer: Niederländische Hallenbad-Planer sind insolvent

Hemer. Hiobsbotschaft für den Bau des Hallenbades in Hemer: Das niederländische Architekt-Büro Hooper ist insolvent. Wie es nun weiter geht.

Im öffentlichen Teil des Betriebsausschusses hat die Stadtverwaltung Hemer eine wichtige Mitteilung über laufende Baumaßnahmen verschwiegen und in Sachen Hallenbad-Neubau noch den Baufortschritt verkündet (wir berichteten). Als Hiobsbotschaft war da schon lange bekannt: Das niederländische Architekturbüro als Gewinner des Planungswettbewerbs für den Hallenbad-Neubau hat Insolvenz angemeldet.

Hinter den Kulissen sorgt das bereits seit Juni für viel Wirbel. Die Politik sei nichtöffentlich informiert worden, so Bürgermeister Christian Schweitzer. Die Öffentlichkeit wurde am Dienstag informiert, nachdem absehbar gewesen sei, wie das Projekt weiter laufen könne. „Es geht weiter, ist aber mit großen Herausforderungen verbunden“, so der Bürgermeister.

Architekturbüro Hooper meldet in Breda Insolvenz an

Das international tätige Architekturbüro Hooper Architects aus Oosterhout in den Niederlanden hatte den Architektenwettbewerb gewonnen und den Planungsauftrag erhalten. Das Büro hatte auch das „Nass“ in Arnsberg geplant. Im Juni hat Hooper beim Gericht in Breda Insolvenz angemeldet. „Allerdings verhandelt das Amt derzeit über einen möglichen Neustart. Dies bestätigt der Architekt Gert-Jan Scholten van Hooper. Dreizehn Mitarbeiter arbeiten im Büro“, heißt es in den Insolvenzbekanntmachungen.

„Die Insolvenz des Planungsbüros Hooper aus den Niederlanden führt zu Verzögerungen im weiteren Bauablauf“, teilt die Stadt mit. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits die Erdarbeiten und die Rohbauarbeiten durch die in Hemer/Menden ansässigen Unternehmen Verfuß und Krutmann im Zeit- und Kostenrahmen abgeschlossen. Die Stadtverwaltung dankt den Unternehmen für die gute Zusammenarbeit und den schnellen Baufortschritt.

Stadt Hemer hat Planungsaufgaben übernommen

Für den weiteren Bauablauf hat die Insolvenz jedoch Folgen. „Die städtische Projektleitung hat bereits im Sommer umfangreiche Planungsaufgaben übernommen, um die Auswirkungen auf das Gesamtprojekt zu minimieren. Die Baumaßnahme geht trotz der Insolvenz des Planungsbüros weiter“, so der Bürgermeister.

Nach der Fertigstellung der Erd- und Rohbauarbeiten werden derzeit die Arbeiten am Edelstahlbecken fortgeführt. Ferner beginnt voraussichtlich Ende September die Montage der Stahlkonstruktion und des Stahltrapezdaches im Bereich der Lüftungsanlage. Es folgt der Einbau der Lüftungsanlage im Oktober. Wetterabhängig, das heißt bei trockenen Wetterverhältnissen, wird das Holz-Dachtragwerk voraussichtlich Ende November montiert und im selben Monat die TGA-Gewerke im entstehenden Keller des Hallenbades beginnen.

Zeit- und Kostenplan noch zu halten?

„Die aktuelle Lage im Baugewerbe, die Inflation, die Energiekrise und ein insolventes Planungsbüro sind nicht die besten Rahmenbedingungen für ein derartiges Großprojekt. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass der Neubau des Hallenbades für die Entwicklung unserer Stadt von erheblicher Bedeutung ist“, fasst Bürgermeister Christian Schweitzer die aktuelle Situation zusammen. Der Kosten- und Zeitplan zur Fertigstellung des Hallenbades sei kaum verlässlich kalkulierbar und abhängig von den kommenden Baufortschritten respektive dem Winter 2022/23.

