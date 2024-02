Hemer: Notquartier nach Wasserschaden in Kita „Räuberbande“

Hemer Nach einem Wasserschaden hat eine Gruppe der städtischen Kita „Räuberbande“ in Hemer in der Kreuzkirche eine neue Bleibe gefunden.

In das Gemeindehaus der Kreuzkirche Landhausen in Hemer wird ab der nächsten Woche viel Leben einkehren. Eine Ü3-Gruppe der städtischen Kindertagesstätte „Räuberbande“ zieht nach einem Wasserschaden in die Jugendräume und kann damit quasi in Sichtweite der Kita bleiben.

Durch eine Dachleckage ist über eine unbekannte Zeit Regenwasser in das Wandinnere des Anbaus gedrungen. Durch Wasserflecken ist der Feuchtigkeitsschaden aufgefallen. Die Undichtigkeit des Flachdachs konnte kurzfristig behoben werden, nun geht es an die Schadensbeseitigung im Inneren. Die Kinder der U3-Gruppe sind daher vorübergehend in den Bewegungsraum der Kita umgezogen.

Keine Belastung der Raumluft

Die Akustikdecke im Gruppenraum werde nun geöffnet, um das Ausmaß des Schadens begutachten zu können, teilt die Stadt mit. Raumluftuntersuchungen haben keine Belastungen ergeben. Für die Reparaturarbeiten wird im Laufe der kommenden Woche eine Ü3-Gruppe in die Kreuzkirche umziehen. Die evangelische Kirchengemeinde Hemer hatte sich spontan bereit erklärt, die Kita aufzunehmen und dafür verschiedene Räumlichkeiten angeboten. Wie lange das „Notquartier“ dauern wird, ist noch ungewiss. Die derzeit verlegte U3-Gruppe wechselt in den Gruppenraum der älteren Kinder.

