Hemer: Özcan Cosar tritt am 9. November im Grohe-Forum auf

Özcan Cosar tritt am 9. November im Grohe-Forum in Hemer auf.

Hemer. Bei seinem Auftritt im Grohe-Forum in Hemer will der Comedian Özcan Cosar alle Menschen zum Lachen bringen.

Comedypreisträger Özcan Cosar gastiert mit seinem Programm „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ am Mittwoch, 9. November, um 20 Uhr im Grohe-Forum. In einem Paket aus Humor, Schauspiel und Tanz will der Comedian seine Fans begeistern und stellt sich selbst die Frage: Wie schafft man es, alle Menschen zum Lachen zu bringen?

Es ist sein viertes Programm, und hier verfolgt Cosar laut Veranstalter nur ein Ziel: Die gesamte Menschheit zum Lachen zu bringen. Özcan Cosar will sich am Mittwoch auf eine Expedition begeben, um die Formel des Lachens zu finden. Doch die Geschichte des Lachens ist so alt wie die Geschichte der Menschheit, so der Veranstalter.

Erfahrungen aus der interkulturellen Welt

Der Künstler wird auf die Bühne bringen, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Das mache er auf seine ganz eigene Art: Mit Beobachtungsgabe, Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel und mit Spontanität. Es gibt noch Tickets: Um 19 Uhr öffnet die Abendkasse.

