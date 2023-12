Hemer: „Olé Party“ mit Mia Julia und Oli. P im Sauerlandpark

So soll es am 23. August bei „Hemer Olé“ im Sauerlandpark aussehen. Mia Julia kommt nach Hemer.

Hemer Im Sauerlandpark Hemer macht die „Olé Party“ als größte Mallorca-Party Station. Mia Julia, Julian Sommer und viele mehr kommen.

Dieses Musik- und Party-Genre haben Fans in Hemer lange vermisst: Mit der „Olé Party“ als „größter Mallorca Party-Tour der Welt“ erklingen am Freitag, 23. August 2024, Schlager und Party-Hits in Hemer. Mit der größten Partyreihe komplettiert der Sauerlandpark sein Open-Air-Wochenende im August. Vor dem Silbermond-Konzert am 24. August, wird groß gefeiert. Die hochkarätige Künstlerliste umfasst Größen wie Mia Julia, Oli. P, Candela Squad, Julian Sommer, Anna-Maria Zimmermann, Frenzy, Schürze und viele weitere, die für eine unvergessliche Stimmung sorgen werden.

Mit über 2,5 Millionen Besuchern und der Elite aus Schlager- und Partymusik, gehört die Olé Party-Tour bereits zu den größten Musikveranstaltungen Deutschlands. Seit nun 17 Jahren wächst die Tour stetig weiter und zieht immer mehr Olé-Fans in ihrem Bann. Die größte Mallorca-Party-Tour der Welt wird 2024 volljährig und geht ins 18. Jahr! Schluss ist noch lange nicht, denn nach einer erfolgreichen Saison 2023 mit zehn Städten und einem spektakulären Finale auf Schalke in der Veltins-Arena, will die Olé Party noch mehr.

Hemer wird erstmals Tour-Station

Julian Sommer kommt ebenfalls nach Hemer. Foto: Ole Party/Veranstalter / Iserlohn

Im Jahr 2024 wird die Olé Party erstmals am Freitag, 23. August ab 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr) in Hemer stattfinden. Die Besucher dürfen sich auf sechs Stunden pure Partystimmung freuen. Die Veranstaltung verspricht sowohl musikalische Höhepunkte als auch ausgelassene Partystimmung mit den Hits zum Mitsingen wie „Dicht im Flieger“, „Monsta“ oder „Mama Laudaa“.

Candela Squad sind zu Gast. Foto: Ole Party/Veranstalter / Iserlohn

Als regionaler Headliner mit dabei ist der Hemeraner Sandy Wagner. Der heute 58-Jährige ist seit 1989 in der deutschsprachigen Schlagerwelt unterwegs, tourte durch Deutschland, Österreich und über seine Lieblingsinsel Mallorca.

Der Sauerlandpark Hemer wird dieses Jahr zum ersten Mal Schauplatz dieser Party. Karten für „Hemer Olé“ gibt es ab Donnerstag, 14. Dezember, um 11 Uhr bei eventim.de, adticket.de und im Ticketshop des Sauerlandparks Hemer. Tickets, die von jetzt an bis zum 1. April um 23:59 Uhr gekauft werden, kosten im „Early-Bird-Tarif“, also zum Normalpreis, ab 32,90 Euro. Ab dem 2. April zahlen Ticketkäufer bis zum Veranstaltungstag ab 38,90 Euro inklusive aller Steuern und Gebühren.

