Hemer: Orchesterverein lädt ein zum Adventskonzert

Hemer Traditionell lädt der Orchesterverein Hemer in der Vorweihnachtszeit zum großen Konzert. Wer diesmal als besonderer Gast dabei ist.

Dieses Event gehört in der Hemeraner Vorweihnachtszeit einfach dazu. Traditionell lädt der Orchesterverein der Felsenmeerstadt am 3. Advent, Sonntag, 17. Dezember, zum vorweihnachtlichen Konzert. Los geht’s um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.15 Uhr. Eingeladen ist in diesem Jahr den Wickeder Jugendchor „Cantalino“ als besonderer Gast.

Im Jugendchor „Cantalino“ singen momentan rund 40 Sängerinnen und Sänger im Alter von zwölf bis 26 Jahren. Vierstimmigkeit ist garantiert. Das Repertoire des Chores umfasst so ziemlich alles: von den neuesten Pop-Stücken über Jazz und klassische Kirchenliteratur bis hin zu Volksliedern und Stücken aus verschiedensten Kulturen. Chorleiter Armin Klotz versucht, den Chormitgliedern die komplette Bandbreite des Chorgesangs zu zeigen, gerade deshalb ist das Repertoire so breit gefächert.

Für das diesjährige Vorweihnachtliche Konzert hat Organisator und Dirigent Martin Niedzwiecki wieder ein besonders festliches, weihnachtliches Programm zusammengestellt. „Dieser Jugendchor wurde einerseits durch seine zahlreichen Konzerte bekannt, andererseits durch die Fernsehsendung ,Die Besten im Westen‘, einem Chorwettbewerb des Westdeutschen Rundfunks. Wir genießen, dass ,Cantalino‘ mit von der Partie ist“, so Niedzwiecki.

Freuen dürfen sich alle Besucherinnen und Besucher auf ganz viel weihnachtliche Konzertmusik. Die „Celebration Ouvertüre“ des Niederländers Kees Vlak, die „Air Poetique“ von Henk van Lionschoten, ein wunderbares Solowerk für Horn und Orchester, aber auch viele moderne Weihnachtssongs dürfen natürlich nicht fehlen. Einer der Höhepunkte ist ein Medley aus Disneys „Die Eisprinzessin“. Die „Symphonic Highlights from Frozen“ dürften alle Fans des Orchestervereins in ihren Bann ziehen. Aber natürlich wird auch das beliebte „White Christmas“ von Iron Berlin nicht fehlen. So könnte es, wie immer, ein besonderes Weihnachtskonzert mit wunderbarer Orchester- und Chormusik werden, außerdem mit hervorragenden Solisten.

Tickets gibt es ab 12 Euro (ermäßigt 6 Euro) im Vorverkauf im Ticketshop des Sauerlandparks an der Ostenschlahstrasse. Wie in den Vorjahren gibt es im Foyer des Grohe-Forums ab 15.30 Uhr wieder Köstlichkeiten – Torte, Kuchen und frische Waffeln – vom Team von ISS-MIT.

