Hemer: Ordnungsamt immer noch von Cyberattacke betroffen

Hemer Trotz Cyberangriff auf die SIT werden in Hemer weiterhin Knöllchen geschrieben. Bearbeitet werden die Bußgeldverfahren händisch.

Der Cyberangriff auf die Südwestfalen IT führt in Hemer immer noch zu Schwierigkeiten in vielen Bereichen der Verwaltung. Betroffen davon sind auch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Knöllchen werden aktuell manuell bearbeitet. In Sicherheit wiegen sollten sich Falschparker aber nicht. „Der kommunale Ordnungsdienst ist wie gehabt unterwegs und überwacht die Verkehrssituation“, heißt es seitens der Stadt. Die Hemeraner müssten weiterhin damit rechnen, bei Vergehen Knöllchen zu erhalten. Auch bei Verstößen wie beim Zuparken von Rettungswegen reagiere die Stadt – wie vor dem Cyberangriff – rigoros, Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Ob die Situation ähnlich wie in Menden ist, bestätigte Stadtsprecher Marc Giebels nicht. In der Nachbarstadt erfassen laut Informationen dieser Zeitung die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die Vergehen normalerweise per Handy und leiten sie dann an ein automatisiertes EDV-Fachverfahren weiter. Aktuell sei jedoch unklar, ob diese Daten zur Verarbeitung in einer Warteschlange landen oder schlicht verloren gehen, heißt es vom Mendener Ordnungsamt. Die Stadt sei dabei, eine manuelle Knöllchen-Bearbeitung aufzubauen.

