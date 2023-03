Hemer: Osterferienprogramm mit Hasen-Recycling und Discgolf

Hemer. Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren können sich für die Aktionen am Jugendzentrum, JuK und Lamberg anmelden.

Das Streetwork- und Jugendzentrumsteam präsentiert das diesjährige Osterferienprogramm für alle 8- bis 16-Jährigen. Anmeldungen sind jeweils erforderlich. Möglich ist dies über den Instagramkanal (jukhemer) per Nachricht oder per Mail an p.vogel@hemer.de, h.rupprecht@hemer.de oder b.braun@hemer.de. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Mit Upcycling „Pimp your Shirt“ geht es am Montag, 3. April, von 13.30 bis 18 Uhr los. Alte Shirts können im neuen Glanz erstrahlen. Treffpunkt ist das Jugendzentrum (Juz) an der Bahnhofstraße 3. Am gleichen Tag können Kinder und Jugendliche von 13 bis 16 Uhr den Streetwork-Transporter umgestalten. Treffpunkt ist das Jugend- und Kulturzentrum (JuK).

Einen Ausflug in den Sauerlandpark plant das Jugendzentrum am Dienstag, 4. April. Treffpunkt zur kleinen Wanderung zum Park ist um 13.30 Uhr das Jugendzentrum. Das Jugendzentrum bleibt von 13.30 bis 18 Uhr für alle geöffnet.

Eine „Tik-Tok/Just-Dance-Party“ findet am Mittwoch, 5. April, von 13.30 bis 18 Uhr im Juz statt.

Discgolf im Friendenspark findet am Donnerstag, 6. April, von 16 bis 18 Uhr in Kooperation mit dem TV Deilinghofen im Friedenspark statt. Treffpunkt ist das JuK. Am selben Tag findet von 13 bis 18 Uhr der Queere Jugendtreff mit einem gemeinsamen Kochen im Juz statt.

„Recycle your Rabbit“ ist am Dienstag, 11. April, von 13.30 bis 18 Uhr im Juz angesagt. Über Ostern gesammelte Schokohasen erfüllen dabei einen neuen Zweck.

Ein Dart- und FIFA-Turnier findet am Mittwoch, 12. April, von 13.30 bis 18 Uhr im Juz statt.

Das Spielmobil steht am Donnerstag, 13. April, von 14 bis 17 Uhr auf der Freizeitfläche Lamberg

Ein Lagerfeuer am JuK mit Wurst am Spieß, Marshmallows und Schokolade ist am Freitag, 14. April, von 15 bis 18 Uhr geplant.

Flag Football in Kooperation mit den Trainern von den Cave Bears bietet das Team vom Juz am Samstag, 15. April, von 13 bis 17 Uhr auf der Freizeitfläche Lamberg an.

