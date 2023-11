Hemer: Pater Bedas Projekte laufen seit 60 Jahren

Hemer Auch nach dem Tod von Pater Beda laufen die Hilfsaktionen für seine Projekte in Brasilien weiter. Zum Jubiläum zieht der Aktionskreis Bilanz.

Der Einsatz von Pater Beda für die verschiedenen Hilfsprojekte in Brasilien war unbeschreiblich. Aber auch seit seinem Tod im Jahr 2015 läuft das Engagement in Hemer zugunsten der Entwicklungsarbeit weiter. Zwar hat der Aktionskreis die aktive Altpapier- und -kleidersammlung eingestellt, weil es an jüngeren Helfern fehlte, aber die Möglichkeit, Altkleider zu spenden und damit den Ärmsten in Brasilien zu helfen, gibt es immer noch.

Sechs Jahrzehnte voller Einsatz für Brasilien

Der Aktionskreis Pater Beda feiert in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen und möchte aus diesem Grund darauf aufmerksam machen, dass man auch nach dem Tod von Pater Beda immer noch aktiv ist. So werden in einem Container am Bringhof in Deilinghofen Altkleider zugunsten der Aktion gesammelt. Anders als so mancher Altkleider-Container an anderen Standpunkten, bei dem der karitative Zweck manchmal zweifelhaft sei, sei die Beda-Kleidersammlung ein zertifiziertes Hilfsprogramm, meint der Aktionskreis.

Wie hat alles begonnen?

„Auch nach dem Tod von Pater Beda gehen die Hilfsprojekte in vollem Umfang weiter. Aber durch das Fehlen von Pater Beda vor Ort ist vielen die Sammelaktion mittlerweile nicht mehr bekannt“, schreibt der Aktionskreis. Monika Frietschen erinnert sich: „1963 haben wir mit den Papiersammlungen am Brockhauser Weg begonnen. Damals fuhren Pater Bedas Bruder Eberhard Vickermann und einige Jungs aus Sundwig mit einem Trecker und Anhänger von Tür zu Tür“. Einige Jahre später sei die Altkleidersammlung dazugekommen. Hemeraner Firmen hätten damals alle zwei Monate Lkw mit Fahrern zur Verfügung gestellt, sodass die Sammlung richtig groß aufgezogen werden konnte.

Infoveranstaltungen in den Schulen

Schon damals sei Pater Beda in die Hemeraner Schulen gegangen, um auf die Not in Brasilien und die Aktion in Hemer aufmerksam zu machen, so Monika Frietschen, viele Jugendliche hätten dann gerne geholfen. Irgendwann sei man dann dazu übergegangen, die Sammlung nur noch alle sechs Monate in Form von Bring- und Holsammlungen stattfinden zu lassen. Vor einigen Jahren habe man die Sammlung aufgeben, aber eben den Container am Bringhof stationiert.

Erfolgreiche Entwicklung im Kinderdorf in Simoes Filho

Stolz ist der Aktionskeis auf die Entwicklung des Kinderdorfes Simoes Filho, das mittlerweile ein gut arbeitendes Kinder- und Jugendförderprojekt sei, sagt Monika Frietschen. „Das Kinderdorf wurde von Anfang an aus Hemer unterstützt, braucht aber auch heute noch unsere Hilfe!“ Helfen können die Bürger durch das Spenden von Altkleidern. Genauso sind aber Geldspenden möglich, die auf das Konto des Aktionskreises Pater Beda bei der Sparkasse Märkisches Sauerland eingezahlt werden können: IBAN DE 79445512100000028480.

