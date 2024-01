Hemer: Pkw beschädigt und weitergefahren

Hemer Eine Unfallverursacherin, die in Hemer einen Pkw touchiert hatte, meldete sich erst deutlich später bei der Polizei.

Eine Unfallflucht, die sich bereits am 27. Dezember an der Zeppelinstraße in Hemer ereignet hatte, vermeldet die Polizei am Dienstag.

Eine Opel-Corsa-Fahrerin befuhr gegen 12 Uhr die Zeppelinstraße in Richtung Westig. In Höhe der Hausnummern 4-6 touchierte sie im Vorbeifahren einen bislang unbekannten geparkten Pkw, vermutlich am Außenspiegel. Die Dame meldete den Vorfall jedoch erst später an der Wache in Hemer, sodass bei einer Nachschau an der angegebenen Örtlichkeit kein am Spiegel beschädigter Pkw mehr festgestellt werden konnte.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer