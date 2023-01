Hemer: „Point-One“ lebt im Alten Casino noch einmal auf

Hemer. Die Djs der ehemaligen Diskothek in Westig legen am 11. März im Alten Casino in Hemer auf und wollen für Stimmung wie damals sorgen.

Die Diskothek „Point One“ in Hemer-Westig ist seit über 25 Jahren Geschichte. Nun kommt die Revival-Veranstaltung „Point-Club“ zum Sauerlandpark. Mit im Gepäck sind die Original-Point-Djs Peter Baumgärtner und Andy Hens. Los geht es am Samstag, 11. März, ab 21 Uhr im Alten Casino.

„Das ,Point’ war Kult und weit über die Grenzen Hemers bekannt. Donnerstags und freitags trafen sich ganze Schülergenerationen im Tanzschuppen im Hemereraner Ortsteil Westig. Was man heute Club und früher auch manchmal Disco nannte, war damals in der Tat berüchtigt und vielleicht auch gerade deshalb unglaublich beliebt“, teilt der Sauerlandpark mit.

Das „Point One“ hat rund 20 Jahre lang die heimische Partyszene geprägt. Foto: IKZ-Archiv/The Point Club

Über 20 Jahre war das „Point“, offiziell „Point One“, ein nicht wegzudenkender Bestandteil der wirklich kleinen heimischen Partyszene, der jetzt nach Hemer zurückkehrt. Jetzt kommt die „Point-Club-Party Vol. 30“ ins Alte Casino.

Nach 27 Auflagen seit dem Start im Jahr 2006 im Mendener Szeneclub „Franz von Hahn“ (vormals „Tiefenrausch“) kam 2020 das zwischenzeitliche Aus durch Corona. Zuletzt gab es ein Gastspiel im Iserlohner „Chapeau“. „Wir freuen uns unglaublich auf die Rückkehr nach Hemer, haben mit dem Alten Casino eine herausragende Location und mit dem Park einen Mitveranstalter, der es möglich macht, die Reihe regelmäßig wieder in der ,alten Heimat’ stattfinden zu lassen“, sagen die Macher und Mitveranstalter des „Point-Clubs“.

Disko einmal im Jahr

So wurde vereinbart, zukünftig mindestens eine der „Point-Club-Partys“ pro Jahr in Hemer stattfinden zu lassen. Auch der Park selbst freut sich riesig auf die Premiere. „Wir holen endlich nach Hause, was zu dieser Stadt gehört“, so Oliver Geselbracht, Eventleiter des Parks. Außer der neuen Location verändert sich am Konzept nichts.

Die ehemaligen Original-Point-DJs Peter Baumgärtner und Andy Hens werden auch am 11. März im Alten Casino auflegen. Tickets zum Preis von 10 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) gibt es über den den Online-Verkauf (www.thepoint-club.de), „Die Rille“ in Menden, im „Salon Thomas“ in Iserlohn, im „Score“ in Neheim, in „Die kleine Buchhandlung“ in Letmathe und dem Ticketshop des Sauerlandparks. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro. Insgesamt werden 555 Tickets in den freien Verkauf gehen. Der Vorverkauf startet am 28. Januar.

