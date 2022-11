Hemer: Polizei blitzt Autofahrer mit 29 km/h zuviel

Die Polizei hat am Dienstag zwischen 10.50 und 12.45 Uhr an der Hönnetalstraße in Hemer-Sundwig, in Fahrtrichtung Innenstadt, die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radarmessung kontrolliert.

Hemer. Polizei kontrolliert Geschwindigkeit von 469 Verkehrsteilnehmern am Dienstag an Hönnetalstraße in Hemer-Sundwig.

Die Polizei hat am Dienstag zwischen 10.50 und 12.45 Uhr an der Hönnetalstraße in Sundwig, Fahrtrichtung Innenstadt, die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer per Radarmessung kontrolliert.

17 Verwarngelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Insgesamt wurden dabei 469 Fahrzeuge gemessen. Die Polizei verhängte 17 Verwarngelder und schrieb zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

+++ Auch interessant: Feuerwehr bekämpft Brand in Apricker Mehrfamilienhaus +++

Der höchste Messwert lag bei 79 km/h statt erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften. Dabei handelte es sich um ein Auto aus dem Kreis Euskirchen.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer